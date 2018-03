Le probabili formazioni di Salisburgo-R. Sociedad - Fiducia a Januzaj

Fischio d'inizio alle 21:05. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

È in programma questa sera la sfida tra Salisburgo e Real Sociedad, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Due a due il verdetto dell'andata: ad acciuffare il vantaggio all'Anoeta erano stati gli austriaci, grazie ad una rocambolesca autorete di Oyarzabal. Poi l'orgoglio dei baschi, trascinati da Odriozola e Januzaj, e la beffa allo scadere targata Minamino. Il favore del pronostico pende lievemente dalla sponda biancorossa in virtù delle due reti messe a segno in trasferta. Spagnoli obbligati a vincere, o in alternativa ad agguantare un pari segnando almeno tre gol.

COME ARRIVA IL SALISBURGO - Assente per squalifica Caleta-Car, titolare al centro della retroguardia all'andata. Onguéné, in pole per sostituirlo, dovrebbe far coppia con Ramalho, con la conferma di Lainer ed Ulmer sulle corsie esterne. Resta in dubbio Berisha, costretto al forfait la scorsa settimana per un problema all'anca. Dovrebbe essere riproposta in blocco la mediana a quattro: Yabo sul binario di destra, Haidara sul versante opposto e la coppia Schlager-Samassékou in mezzo. Hwang e Dabbur i favoriti per il tandem offensivo, scalpita però Minamino, che brama una maglia da titolare.

COME ARRIVA LA REAL SOCIEDAD - Oltre a Willian José costretti al forfait anche l'ex giallorosso Héctor Moreno e Xabi Prieto, infortunatosi nell'ultimo match casalingo contro il Levante. Sarà Canales a comporre la mediana insieme ad Illaramendi e Zurutuza. Nel tridente fiducia a Januzaj, Juanmi riferimento centrale, con Oyarzabal a destra. Elustondo e Navas saranno spalleggiati da Odriozola, tra i più effervescenti all'andata, e De la Bella. Tra i pali Geronimo Rulli, promettente estremo difensore, nel recente passato osservato speciale degli uomini di mercato del Napoli.

Ecco le probabili formazioni:

SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Onguéné, Ramalho, Ulmer; Yabo, Schlager, Samassékou, Haidara; Hwang, Dabbur. A disposizione: Stankovic, Wolf, Minamino, Gulbrandsen, Farkas, Pongracic, Mwepu. Allenatore: Marco Rose.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Rulli; Odriozola, Elustondo, Navas, De la Bella; Canales, Illaramendi, Zurutuza; Oyarzabal, Juanmi, Januzaj. A disposizione: Tono, Llorente, Zubeldia, Agirretxe, Kevin, Bautista, Guridi. Allenatore: Eusebio Sacristan.