Le probabili formazioni di Samp-Atalanta - Dubbio Quagliarella-Defrel

Due punti di distacco, lo stesso identico obiettivo. Sampdoria e Atalanta si giocano l'Europa League, senza troppi giri di parole. Due squadre molto simili, che attaccano e fanno divertire. Bel calcio, gol e spettacolo. Ma anche la possibilità di insediare la parte alta della classifica. La banda del Gasp è a pari punti con la Lazio, anche se con un match in più. La seconda competizione europea è comunque alla portata dei nerazzurri. I blucerchiati, dopo i due successi consecutivi contro Cagliari e Spal, sono tornati in corsa: lo scontro diretto sarà decisivo, con il Torino spettatore interessato.

COME ARRIVA LA SAMP - Due vittorie nelle ultime cinque partite hanno sicuramente rilanciato le ambizioni della squadra di Giampaolo. Ottavo rendimento casalingo per i blucerchiati, che vogliono migliorare l'andamento al Ferraris per poter puntare alle zone alte della classifica. Tonelli e Quagliarella sono in dubbio, così come Ramirez: Bereszynsky, Andersen, Colley e Murru andranno a protezione di Audero, con Ekdal in cabina di regia. Praet e Linetty completeranno la mediana, Saponara sarà il vertice alto del rombo. Gabbiadini è sicuro di una maglia, mentre Defrel è pronto a sostituire Quagliarella.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Tre successi nelle ultime cinque partite, ma le due sconfitte contro Torino e Milan hanno rallentato la corsa dei nerazzurri. Ben 41 punti, ormai la Dea è diventata una certezza in questi ultimi anni. Un successo in uno scontro diretto, fuori casa, potrebbe cambiare tutte le carte in tavola. Unico dubbio Toloi per un problema fisico, la difesa dovrebbe essere composta da Mancini, Djimsiti e Palomino. Gollini e Berisha si sfidano per un posto da titolare, De Roon e Freuler saranno confermati in mezzo al campo. Gomez agirà sulla trequarti, con Gosens e Castagne posizionati sulle corsie esterne. Zapata ed Ilicic cercheranno di scardinare la difesa dei liguri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynsky, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty: Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

A disposizione: Rafael, Belec, Junior Tavares, Ferrari, Sala, Tonelli, Vieira, Jankto, Ramirez, Defrel, Sau.

Allenatore: Marco Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Gosens, Toloi, Masiello, Ibanez, Pessina, Pasalic, Kulusevski, Barrow.

Allenatore: Gian Piero Gasperini