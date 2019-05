Le probabili formazioni di Samp-Juve - Quagliarella-Ronaldo sfida del gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria non ha più ambizioni europee mentre la Juventus è già campione d'Italia già un pezzo; la sfida tra blucerchiati e bianconeri, in scena a Marassi domenica 26 maggio alle 18 e valida per l'ultima giornata di Serie A, non mette in palio nulla se non tre punti per il morale e la sfida tra i due cannonieri del massimo campionato, Fabio Quagliarella e Cristiano Ronaldo. Proprio la sfida tra i due bomber sarà il principale motivo d'interesse della gara con il doriano che guida la classifica con 26 reti e il portoghese a rincorrerlo, ma a distanza non troppo ravvicinata, con 21 gol messi a segno. Quella arbitrata dal signor Luigi Nasca di Bari sarà, inoltre, l'ultima di Allegri sulla panchina bianconera.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Giampaolo vuole chiudere al meglio la stagione e un risultato di prestigio contro i campioni d'Italia sarebbe il massimo per il tecnico che recupera Andersen, riaggregato al gruppo, ma deve fare i conti con l'assenza di Murru. In porta ci sarà Audero mentre in difesa sulla destra dovrebbe trovare spazio Sala con Tavares confermato sull'out mancino con al centro Colley che sembra certo del posto mentre a giocarsi l'altro posto ci sono Andersen e Ferrari con il danese in vantaggio. A centrocampo ci saranno Praet e Linetty con Ekdal insidiato in regia da Vieira. Nel ruolo di trequartista potrebbe esserci invece Defrel con Caprari e Quagliarella in avanti.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Tanti gli assenti per Allegri che vuole concludere la sua avventura alla Juventus conquistando i 3 punti che mancano ormai dal 20 aprile, giorno nel quale i bianconeri sconfissero la Fiorentina; il tecnico, infatti, dovrà fare a meno degli squalificati Bernardeschi e Matuidi ai quali si aggiungono Mandzukic e Cancelo infortunati. In porta opportunità per Pinsoglio, in difesa spazio a De Sciglio e Spinazzola sugli esterni e Bonucci-Rugani (favorito su Caceres) in mezzo. A centrocampo spazio a Bentancur, Pjanic ed Emre Can con il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Cuadrado, Dybala e Cristiano Ronaldo.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Defrel; Caprari, Quagliarella. A disp: Cabral, Belec, Tonelli, Bereszynski, Ferrari, Vieira, Barreto, Jankto, Saponara, Ramirez, Gabbiadini, Sau. Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Pinsoglio; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Pjanic, Can; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disp: Szczesny, Caceres, Coccolo, Barzagli, Alex Sandro, Chiellini, Nicolussi Caviglia, Douglas Costa, Pereira, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri