Le probabili formazioni di Samp-Lazio - Possibile riposo per Immobile

Fischio di inizio alle ore 18.00. Live testuale, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Gaetano

Una sfida dal forte sapore europeo, quella che vedrà opposte Sampdoria e Lazio: i blucerchiati cercano l'ultima occasione per continuare a sperare in quella meno nobile dell'Europa League mentre i biancocelesti non hanno ancora abbandonato il sogno di poter calcare il palcoscenico dorato della Champions League. Allo stadio Ferraris di Genova, con fischio d'inizio oggi alle 18, si affrontano due formazioni che hanno un disperato bisogno di punti per alimentare i propri sogni di gloria: quella di Giampaolo è reduce dalla pesante sconfitta contro il Bologna mentre la truppa di Inzaghi deve rifarsi dopo lo scivolone con il Chievo già retrocesso, ma potrà contare sull'entusiasmo dato dalla conquista della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - "Manca sempre quell'uno per fare trentuno. Non dobbiamo rassegnarci a fare un campionato da 8°-12° posto: è l’ultima partita utile, quindi va giocata con grande senso di responsabilità"., ha sottolineato mister Giampaolo che vuole spronare la sua squadra a credere nell'Europa. I blucerchiati cercheranno di sfruttare il fattore campo, anche se nell'ultimo periodo hanno messo in mostra risultati altalenanti. In porta ci sarà Audero mentre in difesa Andersen è in forte dubbio: al suo posto il ballottaggio è traTonelli e Ferrari per decidere chi affiancherà Colley, con il primo favorito. Sugli esterni quasi certo del posto è Murru mentre è duello Bereszynski-Sala per muoversi sull'out opposto. In mediana appare scontata la presenza di Praet, Ekdal e Linetty con il consueto ballottaggio tra Ramirez e Saponara – con il primo favorito – sulla trequarti. In avanti le due punte dovrebbero Defrel (insidiato da Gabbiadini) e Quagliarella.

COME ARRIVA LA LAZIO - Immobile non è al meglio e fatica a ritrovare la via del gol. Il tecnico Inzaghi ha pensato di concedergli un turno di riposo: "A San Siro ha fatto una grandissima partita. Bisognerà capire le sue condizioni anche se mi ha assicurato di aver recuperato. Ho provato Caicedo ma le scelte possono cambiare”. In attacco si vedrà probabilmente la coppia offensiva formata da Correa e l'ecuadoriano, quella testata nella rifinitura a Formello. Squalificati Luis Alberto e Milinkovic-Savic (ai box anche per una distorsione a ginocchio e caviglia), infortunato Radu. A centrocampo Cataldi e Parolo ai lati di Leiva in regia, con Romulo e Lulic sulle corsie esterne del 3-5-2. Il ballottaggio principale riguarda infine la difesa, dove Acerbi e Bastos sono certi di una maglia da titolari mentre in tre si giocano l'ultimo posto disponibile. Tra Patric, Luiz Felipe e Wallace è quest'ultimo a essere il favorito.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disp: Rafel, Sala, Tavares, Ferrari, Andersen, Barreto, Jankto, Saponara, Vieira, Saponara, Gabbiadini, Caprari, Sau. Allenatore: Marco Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Caicedo, Correa. A disp: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Durmisi, Patric, Jordao, Badelj, Marusic, Neto, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi