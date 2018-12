Le probabili formazioni di Samp-Spal – Turnover per entrambe

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Una sfida dal sapore di serie A. Un match da dentro o fuori, in tutti i senti. Quarto turno di Coppa Italia, Sampdoria e Spal si sfidano per raggiungere gli ottavi di finale. I padroni di casa vogliono assolutamente vincere e convincere dopo l'ottima prova contro il Bologna. Ma la squadra è ancora convalescente, serve il passaggio del turno per scuotere l'ambiente e dare la svolta giusta a questa stagione. Gli ospiti non stanno vivendo un buon periodo, dopo la vittoria contro la Roma c'è stato un calo notevole. Ma la Coppa è tutta un'altra cosa, anche perché chi vince sfiderà il Milan. Un'occasione da non perdere.

COME ARRIVA LA SAMP – Giampaolo non ha esaltato la prova contro il Bologna. Il tecnico blucerchiato è consapevole dell'andamento della squadra, la Coppa Italia saprà dare ulteriori indicazioni. In conferenza stampa l'allenatore della Samp ha svelato i nomi di chi scenderà in campo, c'è solo qualche dubbio sulla sinistra: Sala è favorito, con Rolando sulla destra. Al centro Ferrari e Colley andranno a protezione di Rafael. Spazio a Vieira in mezzo al campo, con Linetty e Jankto a supporto. Anche qui c'è qualche dubbio, la coperta è abbastanza corta. In attacco pochissime sorprese: Kownacki e Defrel andranno a comporre la coppia offensiva, con Saponara sulla trequarti.

COME ARRIVA LA SPAL – Momento particolare anche per la Spal, che deve assolutamente cancellare il periodo negativo in campionato. Semplici non si è tirato indietro e ha spiegato gli obiettivi della squadra: il passaggio del turno non sarà agevole, ma la squadra dovrà provarci. Qualche cambio negli interpreti, ma il modulo sarà sempre il 3-5-2. Milinkovic-Savic in porta, con Djourou e Bonifazi in difesa. Sicuramente ci sarà anche Cionek, vista la squalifica in campionato. Dickmann e Costa andranno sulle corsie esterne, mentre in cabina di regia ci sarà Valdifiori. Valoti e Kurtic andranno a supporto. In attacco Antenucci e Paloschi sono favoriti, ma attenzione a Floccari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Rolando, Ferrari, Colley, Sala; Linetty, Vieira, Jankto; Saponara; Kownacki, Defrel.

A disposizione: Audero, Belec, Tonelli, Andersen, Praet, Ekdal, Tavares, Ramirez, Caprari, Bereszynski, Murru, Quagliarella.

Allenatore: Marco Giampaolo

SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Cionek, Djourou, Bonifazi; Dickmann, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Costa; Antenucci, Paloschi.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Vicari, Felipe, Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Fares, Petagna, Floccari, Luiz, Viviani.

Allenatore: Leonardo Semplici