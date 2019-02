Le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari - Defrel favorito su Gabbiadini

Fischio d'inizio oggi alle ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bisogna vincere. Da una parte per l'Europa, dall'altra per una salvezza anticipata. Sampdoria e Cagliari si sfidano nella 25^a giornata di serie A, in un lunch match che potrebbe dare molte indicazioni. La compagine di Giampaolo, dopo tre sconfitte, vuole vincere per riproporsi nella zona europea. I rossoblù devono invece conquistare punti per allontanarsi definitivamente dalla zona rossa. Un crocevia decisivo nella stagione di entrambe le squadre.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Tre sconfitte consecutive. I doriani devono assolutamente reagire dopo un periodo negativo, non soltanto per rilanciarsi in Europa. Bisogna ripartire dalle quattro vittorie consecutive prima del ko contro il Frosinone. Per questa sfida Giampaolo non cambierà modulo, ma dovrà fare a meno di Linetty. In mezzo al campo Praet, Ekdal e Jankto agiranno alle spalle di Saponara. In attacco Defrel ha conquistato punti rispetto a Gabbiadini, Quagliarella sarà l'unico sicuro di una maglia. Tonelli non è stato convocato, in difesa spazio ad Andersen e Colley, con Bereszynski e Murru sulle corsie esterne. Tra i pali confermato Audero, assenti sia Ramirez che Caprari.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - La squadra di Maran arriva ad una partita molto importante con tanti cerotti e pochissime certezze. La vittoria contro il Parma ha sicuramente rilanciato le ambizioni dei sardi, che però dovranno fare a meno di moltissimi elementi per il match del Ferraris. Joao Pedro è squalificato, Thereau, Castro, Cerri, Klavan e Birsa sono fuori per guai fisici. Non si cambia modulo, Cragno va in porta con Srna, Pisacane, Ceppitelli e Pellegrini in difesa. A centrocampo scelte praticamente obbligate, con Deiola, Bradaric e Padoin a supporto di Ionita e Barella. Unica punta Pavoletti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Defrel, Quagliarella.

A disposizione: Rafael, Belec, Ferrari, Sala, Tavares, Vieira., Bahlouli, Gabbiadini, Sau.

Allenatore: Marco Giampaolo

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Padoin; Ionita, Barella; Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Faragò, Oliva, Cigarini, Doratiotto, Verde.

Allenatore: Rolando Maran