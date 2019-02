Le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari - Dubbio Gabbiadini-Defrel

Fischio d'inizio domani alle ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un lunch match che potrebbe dare spettacolo, ma non solo. Sampdoria e Cagliari si sfidano nella 25^a giornata di serie A, entrambe vogliono assolutamente vincere. La Doria arriva da tre sconfitte consecutive, serve assolutamente cancellare questo momento negativo. Non tanto per l'Europa (davanti la concorrenza è spietata), ma per poter capire quali sono le vere ambizioni della squadra di Giampaolo. I sardi sono a +6 dalla zona retrocessione, ma nelle ultime gare le dirette concorrenti hanno vinto. Serve lanciare un segnale molto forte per potersi togliere il prima possibile dai guai.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Un solo gol nelle ultime tre partite giocate. Oltre al problema punti serve una vittoria per poter alzare il morale in casa blucerchiata. Dopo il 4-0 contro l'Udinese abbiamo visto una squadra scarica e con pochissime motivazioni. Per la sfida di domani Giampaolo dovrà fare a meno di Linetty, squalificato, Caprari e Barreto. In forte dubbio anche Ramirez, al suo posto è pronto Saponara. Partiamo dall'attacco: Quagliarella è sicuro di un posto, Gabbiadini e Defrel sono in ballottaggio per una maglia da titolare. In mediana spazio a Jankto, Praet ed Ekdal. Audero confermato tra i pali, Bereszynski, Andersen, Tonelli e Murru andranno a comporre la linea difensiva.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - La vittoria contro il Parma ha rilanciato la corsa dei sardi, che in piena emergenza vogliono assolutamente trovare la continuità giusta per poter fare bene e raggiungere una salvezza anticipata. Fuori casa la vittoria manca da settembre, contro l'Atalanta: da quel momento in poi sette sconfitte e tre pareggi nelle gare giocate lontano dalle mura amiche. Maran dovrà fare a meno di Joao Pedro per via della squalifica, infermeria piena con Castro, Thereau, Klavan, Cerri e Birsa ancora out. In porta andrà Cragno, difesa a quattro composta da Srna, Pisacane, Ceppitelli e Luca Pellegrini. In mezzo al campo Bradaric, con Deiola e Padoin a supporto. Pavoletti unica punta, con Ionita e Barella che agiranno sulla trequarti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella.

A disposizione: Rafael, Belec, Colley, Ferrari, Sala, Junior Tavares, Vieira, Ramirez, Defrel, Sau.

Allenatore: Marco Giampaolo

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Padoin; Ionita, Barella; Pavoletti.

A disposizione: Rafael, Aresti, Romagna, Lykogiannis, Leverbe, Faragò, Cacciatore, Oliva, Cigarini, Despodov.

Allenatore: Rolando Maran