Le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina - Pjaca scalda i motori

Fischio d'inizio alle ore 19. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

A Marassi si recupera la prima giornata di campionato mai disputata tra Sampdoria e Fiorentina a seguito della tragedia legata al crollo del Ponte Morandi. Le due squadre arrivano all'appuntamento appaiate a quota sei in classifica, con due vittorie ed una sconfitta all'attivo. Entrambi gli allenatori hanno espresso il disappunto per il mancato rinvio dell'intera giornata, ritrovandosi con tante partite da disputare nelle prossime settimane. Ma tant'è. Alle ore 19 sarà dato il fischio d'inizio, in un clima che rischia di essere dal vuoto al polemico, a causa delle contestazioni che stanno portando avanti alcuni gruppi organizzati della tifoseria blucerchiata in merito alle scelte di data e ora del recupero.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Giampaolo promuove il suo solito schema 4-3-1-2, con qualche modifica. Tra i pali il solito Audero, nella linea difensiva davanti a lui dovrebbe esserci un solo cambio rispetto a Frosinone, con Sala che potrebbe far rifiatare Bereszynski. Completano Murru sul lato opposto e i due centrali Colley e Andersen, con il dubbio Tonelli. In mediana torna disponibile Praet ma va in panchina in favore di Barreto, che con il regista Ekdal e l'altra mezzala Jankto, favorito su Linetty, completano il reparto. Per il trequartista enigma Caprari: se recupera gioca, altrimenti spazio a Ramirez. Davanti Quagliarella e Defrel.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Anche Pioli insiste con lo schema provato di recente, il 4-3-3. Per quanto riguarda il portiere, Lafont torna tra i convocati ma ci sarà ancora Dragowski. Davanti a lui confermata la linea di queste prime uscite: Milenkovic e Biraghi terzini con capitan Pezzella e Vitor Hugo difensori centrali. A centrocampo Veretout viaggia verso una nuova conferma da regista, e al suo fianco potrebbe esserci Edimilson al posto di Gerson, a completare il reparto con Benassi. Davanti sembrano ancora certi di un posto Simeone e Chiesa. Così come parrebbe essere giunto il momento di vedere Pjaca partire dal 1' con loro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Belec, Rafael, Bereszynski, Ferrari, Tonelli, Rolando, Tavares, Linetty, Praet, Caprari, Vieira, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Pjaca. A disposizione: Lafont, Ghidotti, Ceccherini, Diks, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Gerson, Eysseric, Mirallas, Sottil, Thereau. Allenatore: Stefano Pioli