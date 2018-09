Le probabili formazioni di Sampdoria-Inter - Defrel vs Icardi

Fischio d'inizio stasera ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter, dopo la pazza e magica serata di Champions League, si rituffa nel campionato. Brucia ancora la sconfitta casalinga contro il Parma, ma l'avversario di stasera, la Sampdoria, è da prendere con le molle. I doriani hanno già steso il Napoli (3-0) e vogliono far altrettanto con i nerazzurri. Dopo un passo falso nella prima giornata contro l’Udinese (1-0) i blucerchiati hanno collezionato 3 risultati utili di fila, e sono quarti in classifica con 7 punti.

Sono invece 4 gli attuali punti dei nerazzurri, che stanno vivendo il loro peggiore avvio dalla stagione 2011/12. La Sampdoria ha vinto solo quattro delle ultime ventotto partite di campionato (10 pareggi e 14 sconfitte) contro l'Inter, ma tre di questi successi sono arrivati nei sette incontri più recenti. I precedenti in Serie A sono nettamente dalla parte dei nerazzurri, avanti con 65 vittorie a 20 (37 i pareggi). L’Inter è infatti la squadra che ha battuto più volte la Sampdoria in campionato e quella che le ha segnato più gol (222). Anche gli ultimi incroci a Marassi sorridono agli ospiti, rimasti imbattuti in 5 delle ultime 7 trasferte contro i blucerchiati (4 successi e un pari) e appena 3 reti subite nel parziale. Calcio d'inizio alle ore 20.30. L'arbitro è Guida della sezione di Torre Annunziata.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Il Ferraris quasi inespugnabile. La Sampdoria è stata capace di ottenere tredici vittorie nelle ultime venti gare disputate davanti al proprio pubblico, peggio solo di Juventus (18) e Napoli (16) nello stesso periodo. Gli uomini di Giampaolo sono rimasti imbattuti nelle ultime tre partite di campionato, ottenendo due vittorie e un solo pareggio. Alcuni dubbi di formazione per i doriani. Sala e Tonelli lottano con Bereszysnki e Colley per un posto da titolare, così come Praet con Barreto e Caprari con Ramirez. Sarà un 4-3-1-2: in porta Audero, linea difensiva a quattro composta da – da destra a sinistra – da Bereszynski, Tonelli, Andersen e Murru; a centrocampo Ekdal come play, ai suoi fianchi Praet a destra e Jankto a sinistra. Caprari dovrebbe agire da trequartista alle spalle della coppia offensiva composta da Defrel e Quagliarella (si scalda Kownacki). Out Regini e Saponara.

COME ARRIVA L'INTER - Se si considera anche il finale della scorsa stagione, la formazione di Spalletti è riuscita a vincere quattro delle ultime cinque trasferte in Serie A, incassando una sola sconfitta. Contando tutte le competizioni, l’Inter ha mantenuto la porta inviolata solamente in una delle ultime sette partite giocate. Spalletti recupera dopo il problema accusato contro il Parma D'Ambrosio che dovrebbe essere schierato titolare contro la Sampdoria, niente da fare invece per Vrsaljko. C'è ballottaggio serrato per il ruolo di esterno destro. Politano e Candreva a contendersi una maglia, con il primo al momento leggermente favorito sui compagni. Torna a disposizione Lautaro Martinez. L’Inter dunque dovrebbe scendere in campo al Ferraris con un 4-2-3-1: Handanovic tra i pali, linea difensiva a quattro con D'Ambrosio a destra, Asamoah a sinistra e De Vrij-Skriniar come coppia centrale; a centrocampo Vecino (in vantaggio su Gagliardini) e Brozovic; con Politano, Nainggolan e Keita (in vantaggio su Perisic) che avranno il compito di assistere Icardi, ex di turno. Out Vrsaljko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Belec, Rafael, Sala, Rolando, Ferrari, Tonelli, Linetty, Vieira, Praet, Tavares, Ramirez, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Keita; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Asamoah, Miranda, Vrsaljko, Ranocchia, Gagliardini, Candreva, Perisic, Borja Valero. Allenatore: Spalletti

ARBITRO: Guida della sezione di Torre Annunziata