Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio - Sfida con vista Europa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una sfida dal forte sapore europeo quella che vedrà opposte Sampdoria e Lazio: i blucerchiati cercano l'ultima occasione per continuare a sperare in quella meno nobile dell'Europa League mentre i biancocelesti non hanno ancora abbandonato il sogno di poter calcare il palcoscenico dorato della Champions League. A Marassi, con fischio d'inizio alle 18 di domenica 28 aprile, si affrontano due formazioni che hanno un disperato bisogno di punti per alimentare i propri sogni di gloria: quella di Giampaolo è reduce dalla pesante sconfitta contro il Bologna mentre la truppa di Inzaghi deve rifarsi dopo lo scivolone con il Chievo già retrocesso ma potrà contare sull'entusiasmo dato dalla conquista della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Ha bisogno di una vittoria mister Giampaolo per continuare a sognare l'Europa League; i blucerchiati cercheranno di sfruttare il fattore campo anche se nell'ultimo periodo hanno messo in mostra risultati altalenanti. In porta ci sarà Audero mentre in difesa potrebbe esserci una chance per Tonelli insieme a Colley visto che Andersen in settimana si è limitato a un lavoro personalizzato mentre sugli esterni quasi certo del posto è Murru con Bereszynski che dovrebbe muoversi dall'altra parte. In mediana appare scontata la presenza di Praet, Ekdal e Linetty con il consueto ballottaggio tra Ramirez e Saponara – con il primo favorito – sulla trequarti. In avanti le due punte dovrebbero Defrel, insidiato da Gabbiadini, e Quagliarella.

COME ARRIVA LA LAZIO – L'entusiasmo per l'accesso alla finale di Coppa Italia è benzina da sfruttare per Simone Inzaghi che però deve fare i conti con le assenze: mancheranno, infatti, sia Milinkovic-Savic che Luis Alberto, entrambi espulsi contro il Chievo, oltre all'infortunato Radu. Il tecnico biancoceleste non rinuncerà al consueto modulo, il 3-5-2, ma dovrà per forza variare gli uomini pur confermando in blocco la difesa vista contro il Milan con Strakosha tra i pali e il terzetto davanti a lui composto da Bastos, Luiz Felipe e Acerbi. In mediana a presidiare le corsie esterne sembrano favoriti Romulo a destra e Lulic a sinistra mentre il regista sarà ancora una volta Leiva con Cataldi e Parolo a muoversi ai suoi fianchi. In avanti sicuro del posto è Immobile con Correa favorito nel ballottaggio con Caicedo.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. A disp: Rafel, Sala, Tavares, Ferrari, Andersen, Barreto, Jankto, Saponara, Vieira, Saponara, Gabbiadini, Caprari, Sau. Allenatore: Marco Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Immobile, Correa. A disp: Proto, Guerrieri, Wallace, Durmisi, Patric, Jordao, Badelj, Marusic, Neto, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi