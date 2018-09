Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli - Dubbio Hamsik-Diawara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il blucerchiato contro l'azzurro, un allenatore emergente contro quello più vincente d'Europa, ma non solo. Sampdoria-Napoli è questo e tanto altro. Tante sono le storie della partita, come quella di Lorenzo Tonelli, passato dalla Campania alla Liguria, o quella di Fabio Quagliarella, nato in provincia di Napoli, divenuto idolo della tifoseria partenopea ma autore della sua miglior stagione in Serie A con la maglia della Samp. Il menu è bello ricco, l'appuntamento è per le 20.30 di domani allo stadio Luigi Ferraris.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Dopo aver saltato la prima giornata a causa della terribile tragedia di Ponte Morandi, la Sampdoria ha steccato il debutto stagionale in campionato, cadendo sul campo dell'Udinese. Una sconfitta di misura che vale il segno 0 alla voce punti, ma siamo solo all'inizio, è ancora tutto da vedere. La carica, la voglia, l'impegno sono tanti: questa squadra vuole emergere, magari puntare di più che a un solito campionato tranquillo. Marco Giampaolo, poi, ha uno stimolo in più: dimostrare al club che l'aveva tenuto tra le ultime alternative per la panchina che vale davvero. E per farlo di certo non rivoluziona, si affida ai classici concetti di gioco offensivo, a partire dal 4-3-1-2. Out Praet a causa di un trauma al ginocchio e il lungodegente Regini, qualche dubbio di formazione c'è. Ad esempio vivo è il ballottaggio tra Saponara e Gaston Ramirez per il ruolo di trequartista, con il nuovo acquisto che scalpita e parte in vantaggio. Tornerà tra i convocati Caprari, in corsa con Defrel per il ruolo di spalla di Quagliarella in attacco. In difesa, poi, c'è Tonelli che non vede l'ora di esordire, magari proprio contro la sua ex squadra. Ad oggi le quotazioni vedono avanti Colley, ma non è da escludere un cambio di rotta. Ultimo dubbio in mediana: più Ekdal che Jankto per affiancare Barreto e Linetty.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Due rimonte possono raccontare tanto. I successi contro Lazio e Milan hanno mostrato un passo in avanti del Napoli soprattutto dal punto di vista mentale. Ritrovarsi uno o due gol sotto può essere una bella botta per la psicologia di un uomo, ma non per la squadra di Carlo Ancelotti. Due rimonte, allo stesso tempo, danno una grande iniezione di fiducia. Cominciare con un tris di successi sarebbe importantissimo per gli azzurri, per avere - nel corso della sosta - un ambiente diametralmente opposto rispetto all'aria di scetticismo che si respirava prima dell'inizio del campionato. Ora le carte in tavola sono cambiate. Ma difficilmente cambierà la formazione, perché almeno in quest'avvio Carletto non ha intenzione di stravolgere nulla. L'unica novità rispetto all'undici che ha battuto il Milan, al massimo, potrebbe arrivare a centrocampo: Diawara scalpita, ma capitan Hamsik è ancora il favorito per la maglia da titolare. Recuperato Mario Rui, che partirà ancora dal primo minuto. Rientra anche Fabian, che invece andrà in panchina. Davanti ancora panchina per Mertens: per ora il tridente Callejon-Milik-Insigne non si tocca.

PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. A disposizione: Belec, Rafael, Tonelli, Leverbe, Sala, Ferrari, Tavares, Jankto, Vieira, Ramirez, Kownacki, Caprari. Allenatore: Giampaolo

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Chiriches, Malcuit, Fabian, Diawara, Rog, Ounas, Verdi, Mertens. Allenatore: Ancelotti