Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli - Sarri coi soliti dubbi

E' la sfida del bel gioco. Quella tra due filosofie di gioco molto simili, europee, volte allo spettacolo. E allora tra Sampdoria e Napoli - ne siamo certi - ci sarà da divertirsi. Maurizio Sarri contro Marco Giampaolo, due allenatori che si somigliano e potrebbero avere il destino intrecciato. In uno dei due posticipi di questa penultima giornata di Serie A si sfideranno blucerchiati e azzurri, gara in programma domani alle 20.45.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - La sconfitta sul campo del Sassuolo ha quasi azzerato le chances di raggiungere l'Europa League. Il settimo posto, occupato dall'Atalanta, dista cinque punti e, a due giornate dalla fine, viene da sé che la distanza è difficilmente colmabile. La Sampdoria prenderà comunque gli applausi del suo pubblico, perché quest'anno ha potuto sognare e s'è sicuramente divertito. Ora però non bisogna fermarsi e anche contro il maestro Sarri Marco Giampaolo proverà a non sbagliare. Per quanto riguarda la formazione, però, per l'ex Cremonese qualche problema c'è. A rischio c'è la convocazione di Quagliarella: non è pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio, anche Zapata non è al top e per questo il Doria potrebbe vedere un tandem con Caprari e Kownacki. Ramirez viaggia verso una maglia dall'inizio sulla trequarti, in mezzo Barreto si gioca il posto nei tre con Linetty per affiancare Torreira e Praet.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Il morale è sotto ai tacchi, perché nelle ultime due giornate il Napoli è passato dal -1 al -6 dalla Juventus. Dallo scudetto vicino vicino all'aritmetica disfatta ad un passo. A due giornate dalla fine, trionfare per i bianconeri è solo una formalità. Manca solo la festa, insomma. Mentre gli azzurri, che non vincono proprio dal match contro la squadra di Allegri lo scorso 22 aprile, si devono accontentare del secondo posto e del probabile record di punti (87, il Napoli ora è a 85), più volte citato da Maurizio Sarri nelle sue conferenze stampa post-partita. Per quanto riguarda la formazione il tecnico di Figline Valdarno ha i soliti, pochi dubbi. Tutti a disposizione e due ballottaggi: in mediana Zielinski insidia ancora Hamsik, che però stavolta dovrebbe spuntarla; in attacco invece Milik scalpita e dovrebbe farcela a partire dal primo minuto, a discapito di Mertens.

PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Kownacki. A disposizione: Belec, Tozzo, Sala, Andersen, Capezzi, Barreto, Verre, Alvarez, Zapata, Stijepovic. Allenatore: Giampaolo

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Ghoulam, Chiriches, Milic, Zielinski, Diawara, Rog, Machach, Ounas, Mertens. Allenatore: Sarri