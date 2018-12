Le probabili formazioni di Sampdoria-Parma - Dubbio Saponara/Ramirez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Parma per riscattare il ko di Milano e il mezzo passo falso interno contro il ChievoVerona, la Sampdoria per allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi: sarà senz'altro un match appassionante e combattuto quello che andrà in scena domani pomeriggio (fischio d'inizio: ore 15) al Luigi Ferraris tra queste due squadre che, ad oggi, sono separate in classifica soltanto da una lunghezza. Le due compagini si ritrovano di fronte dopo il test amichevole estivo disputato nel luglio scorso a Trento: ad imporsi allora fu la formazione blucerchiata, con un perentorio 3-1 caratterizzato dalle reti di Quagliarella, Jankto, Baraye e Defrel.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO - Grande imbarazzo della scelta per Giampaolo, che perde sì Bereszynski per squalifica, ma che in compenso ritrova Barreto, quantomeno per la panchina. L'unico vero dubbio riguarda la trequarti, dove Saponara insidia Ramirez per una maglia da titolare (al momento è favorito l'uruguaiano). Per il resto, davanti ad Audero la linea difensiva dovrebbe essere composta da Sala, Tonelli, Andersen e Murru, mentre ad agire in mezzo al campo dovrebbero essere Praet, Ekdal e Linetty. Davanti, spazio al tandem Quagliarella-Caprari, con l'ex di turno Defrel che, dunque, dovrebbe partire dalla panchina.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Allenatore: Giampaolo.

LE SCELTE DI D'AVERSA - La buona notizia emersa dalla conferenza stampa odierna di mister D'Aversa è che capitan Bruno Alves sarà regolarmente in campo dal 1', la cattiva è che dovremo attendere il derby col Bologna per rivedere sul terreno di gioco l'ivoriano Gervinho. Alla luce del recupero lampo del portoghese, sembra assai probabile la riconferma del quartetto arretrato visto nelle ultime apparizioni, con Bastoni centrale, e Iacoponi e Gagliolo sulle corsie laterali. Per ciò che concerne la zona nevralgica del campo, potrebbe essere arrivato il momento di Stulac (in alternativa c'è Rigoni), con Scozzarella ancora playmaker e Barillà mezzala sinistra, mentre in attacco, accanto all'inamovibile Inglese dovrebbero esserci Siligardi e uno tra Biabiany e Di Gaudio (meno probabili le opzioni Sprocati e Ciciretti).

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Stulac, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D’Aversa.