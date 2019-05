Le probabili formazioni di Sampdoria-Parma - Gervinho sfida Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina la fine del campionato, e domenica, nella cornice dello stadio Tardini, Parma e Sampdoria festeggeranno il loro gemellaggio, con le squadre che giocheranno con delle maglie speciali per l'occasione. Al di là di questo, i blucerchiati non hanno praticamente più obiettivi (quasi impossibile l'accesso all'Europa League), mentre al Parma manca una manciata di punti per il raggiungimento della salvezza matematica. A dirigere la sfida, in programma alle 15 di domenica, ci sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato da Matteo Passeri di Gubbio e Damiano Margani di Latina, quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini. Addetti VAR Gianluca Aureliano di Bologna e Mauro Galetto di Rovigo.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa deve fare i conti con parecchie defezioni. I problemi sono specialmente nel reparto offensivo, dove Inglese e Biabiany hanno proseguito con il loro lavoro differenziato, mentre Ceravolo sta lottando per tornare pienamente a disposizione. In difesa mancherà Gagliolo (fuori fino a fine stagione), mentre oggi si è fermato anche Diakhate, che era ancora in attesa del debutto stagionale. Si va dunque verso la conferma del 5-3-2: il rebus in attacco dovrebbe essere risolto con lo schieramento del tandem Siligardi-Gervinho, ma il tecnico D'Aversa valuterà eventuali altre soluzioni dopo l'allenamento di rifinitura.

PARMA (3-5-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Siligardi, Gervinho

Allenatore: D'Aversa.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - In casa blucerchiata i problemi più grossi per Giampaolo sono dovuti più che altro alle squalifiche, visto che ben tre elementi sono stati appiedati dal Giudice sportivo: si tratta di Ramirez, Sala e Tonelli. Nessun dubbio sul modulo (sarà 4-3-1-2), con Saponara che sostituirà il fantasista uruguayano squalificato. Non cambia il tandem d'attacco, con Defrel-Quagliarella a garantire gol e qualità, mentre in difesa si dovrebbe vedere la coppia centrale Ferrari-Colley, anche perché, oltre alla squalifica del già citato Tonelli, il giovane Andersen è in forte dubbio per la gara del Tardini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Allenatore: Giampaolo.