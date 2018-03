Le probabili formazioni di Sampdoria-Udinese - Torna Ramirez dal 1'

Live, pagelle e dichiarazioni a partire dalle 15 su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' uno dei match più interessanti tra quelli che si disputeranno alle 15. Sampdoria-Udinese, storicamente, è sempre stata una partita sinonimo di spettacolo e gol. Anche quest'anno sarà così? Viste le grandi ambizioni di entrambe le squadre, si prevede un bello spettacolo. Appuntamento allo stadio Ferraris.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Reduce dal k.o. di misura contro "il miglior Milan della stagione", per detta di Marco Giampaolo, la Sampdoria non ha alcuna intenzione di farsi investire dal contraccolpo psicologico e vuole ritrovare subito la vittoria, proprio per restare sopra al Milan al sesto posto in classifica che vale l'accesso all'Europa League. Il tecnico blucerchiato si avvicina a questa partita con un paio di notizie positive dai box, dove la scorsa settimana sono rimasti Ramirez e Praet, nuovamente a disposizione invece per questa sfida. L'uruguayano partirà dal primo minuto alle spalle di Zapata e Caprari (che dovrebbe essere preferito a Zapata stando a quanto trapelato dalla conferenza di Giampaolo) mentre l'ex Anderlecht andrà in panchina, visto che sarà riconfermato il trio Linetty-Torreira-Barreto. In mediana put Verre, mentre in difesa non ci sarà Sala ma ci sarà il solito ballottaggio: chi tra Murru e Strinic? L'ex Cagliari è in vantaggio.

COME ARRIVA L'UDINESE - Da quando è arrivato Massimo Oddo in panchina, all'Udinese è giunto con lui anche uno sprint importante per riportars nella parte sinistra della classifica. L'allenatore ex Pescara, però, vive il peggior momento della sua esperienza friuliana: due sconfitte consecutive e una vittoria che manca da quasi un mese e che sarà molto difficile ritrovare su un campo difficile come quello di Genova. Ma l'aspirazione è alta e l'obiettivo è sempre quello dei tre punti. Il tecnico bianconero, però, dovrà far fronte anche all'emergenza-attacco: Lasagna è infortunato, Perica squalificato e quindi al centro dell'attacco dovrebbe esserci Maxi Lopez, supportato obbligatoriamente da de Paul. Nel 3-5-1-1 di Oddo, Adnan dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Zampano. Dubbio anche in mediana, dove Fofana e Jankto si giocano la maglia da titolare che era stata di Behrami, out per questo match. In difesa confermato Stryger-Larssen.

PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. A disposizione: Belec, Tozzo, Andersen, Regini, Strinic, Capezzi, Praet, Tessiore, Alvarez, Zapata, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Hallfredsson, Fofana, Adnan; De Paul; Maxi Lopez. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Angella, Nuytinck, Zampano, Pezzella, Balic, Pontisso, Ingelsson, Jankto. Allenatore: Oddo