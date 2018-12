Le probabili formazioni di Sassuolo-Catania - De Zerbi sfida il suo passato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Roberto De Zerbi la sfida contro il Catania evoca i ricordi della promozione in A dei siciliani nella stagione 2005-2006. Poi l'attuale allenatore del Sassuolo passò al Napoli, ma i ricordi di quella stagione con Mascara e Spinesi partner d'attacco e Marino in panchina sono ancora splendenti nella sua memoria. La sfida di Coppa Italia, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia (calcio d'inizio alle ore 18.00) con il Sassuolo, ha il sapore della Serie A per il Catania, lontano dai palcoscenici più importanti dal 2014. Adesso i siciliani, con Andrea Sottil in panchina, sono in Serie C e vogliono essere la sorpresa della competizione: dopo aver fatto fuori Como, Foggia e Verona, la squadra etnea vuole conquistare il palcoscenico ancora più ambito: quello del San Paolo per gli ottavi di finale in programma a gennaio. Un solo precedente tra le due squadre in terra emiliana: risale alla stagione 2013-2014: 3-1 con le reti di Zaza, Missiroli e Sansone per i neroverdi, Bergessio per i rossazzurri. Esiste anche un precedente in Coppa Italia: nella stagione 2012-2013 con Maran sulla panchina dei siciliani. Finì 1-0 con la rete di Gomez per il Catania. Sottil non si è mai trovato di fronte il Sassuolo, ma due volte De Zerbi: all'epoca l'alleantore piemontese era alla guida della Paganese ed entrambi i match finirono a favore di De Zerbi, allora sulla panchina del Foggia. De Zerbi ha incontrato due volte il Catania da avversario: nella stagione 2015-2016: un pari in Sicilia e una vittoria in Puglia (3-0). L'arbitro è Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Due punti nelle ultime gare in campo per i neroverdi. Pari a reti inviolate nell'ultimo turno contro l'Udinese. De Zerbi attuerà un robusto turnover dando una chance a chi ha giocato poco come Matri o Trotta. Sarà 4-3-3 con Consigli in porta, Lirola e Peluso esterni, Magnani e Lemos centrali. Magnanelli, Locatelli e Boruabia in mezzo. Brignola, Matri e Trotta in avanti. Indisponibili: Sernicola, Boga, Odgaard, Adjapong e Boateng.

COME ARRIVA IL CATANIA - Turno di riposo per i siciliani in campionato. Due vittorie consecutive nelle ultime due gare disputate (con Reggina e Matera). Sottil orientato a dare spazio a chi ha giocato di meno: sarà 4-2-3-1 con Pulidori in porta, Calapai e Baraye esterni, Esposito e Silvestri in mezzo. Bucolo e Angiulli a centrocampo, Brodic, Lodi e Manneh sugli esterni con Curiale centravanti. Out Llama, unico indisponibile, per un lesione muscolare di primo grado. Diffidato Curiale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Lirola, Magnani, Lemos, Peluso; Magnanelli, Locatelli, Bourabia; Brignola, Matri, Trotta. A disposizione: Satalino, Pegolo, Rogerio, Dell'Orco, Sensi, Duncan, Djuricic, Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

CATANIA (4-2-3-1) Pulidori; Calapai, Silvestri, Esposito, Baraye; Bucolo, Angiulli, Brodic, Lodi, Manneh; Curiale. A disposizione: Pisseri, Aya, Bonaccorsi, Marchese, Scaglia, Lovric, Biagianti, Mujkic, A. Rizzo, G. Rizzo, Barisic, Marotta. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Rapuano della sezione di Rimini.