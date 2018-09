Le probabili formazioni di Sassuolo-Empoli - Boateng vs Caputo

Fischio d'inizio alle 20.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuare a stupire. Questo l'obiettivo che si è fissato il Sassuolo dopo l'ottimo avvio di campionato. Di fronte però ci sarà l'Empoli che ha dimostrato di vendere cara la pelle contro qualsiasi avversario anche se sono reduci da una sconfitta casalinga contro la Lazio. I neroverdi arrivano alla sfida del Mapei Stadium dopo un buon ruolino di marcia in queste prime quattro gare di campionato. Gli emiliani sono imbattuti fra le mura amiche, successo sull'Inter all'esordio e goleada contro il Genoa per 5-3, mentre in trasferta hanno pareggiato a Cagliari e perso di misura contro la Juventus all'Allianz Stadiu. Il team di Andreazzoli ha forse raccolto meno di quanto seminato. Dopo il successo interno contro il Cagliari alla prima giornata sono arrivate due sconfitte, una a Marassi contro il Genoa e una in casa appunto contro i biancocelesti, e nel mezzo un pareggio a reti bianche contro il Chievo al “Bentegodi”. I neroverdi di De Zerbi sono il miglior attacco del torneo insieme a Sampdoria e Juventus con nove reti realizzate. I toscani invece sono fra le miglior difese, per la precisione la terza del torneo, con solo tre reti incassate al pari della Fiorentina e alle spalle solo di Samp - due gol subiti - e Spal - uno solo -. I precedenti sono tutti, o quasi, a favore della formazione padrona di casa. Dopo il successo esterno per 4-0 nel campionato di B 2008-2009, l'Empoli è sempre stata battuta tranne che nella Serie B 2012-2013 quando le due squadre si divisero la posta in palio per 1-1. Nelle tre gare giocate a Reggio Emilia in Serie A, il Sassuolo ha sempre vinto andando a segno sempre tre volte: 3-1 nel 2014-2015, 3-2 nel 2015-2016 e 3-0 nel 2016-2017. L'incontro sarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma 1.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Formazione tipo per Roberto De Zerbi che ha tutti gli elementi in rosa a disposizione senza infortunati né squalificati. Il tecnico neroverde schiererà i suoi ragazzi secondo il suo tradizionale 4-3-3. In porta ci sarà Consigli mentre le coppia centrale sarà composta da Magnani e Ferrari con Lirola e Rogerio a percorrere le corsie laterali. In cabina di regia come sempre ci sarà il capitano Magnanelli che sarà supportato da Bourabia e Duncan. In attacco il tridente sarà formato da Berardi, Boateng e Di Francesco.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Anche Aurelio Andreazzoli non avrà giocatori fermati dal giudice sportivo ma non avrà a disposizione l'infortunato Antonelli. Al posto dell'ex Milan e Genoa dovrebbe essere allargato sulla fascia sinistra Veseli con Maietta che giocherà al centro insieme a Silvestre. Il pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel sarà completato da Di Lorenzo che percorrerà la fascia destra. A centrocampo confermato l'impiego di Capezzi con Bennacer da una parte e Acquah dall'altra mentre in attacco ci sarà Caputo supportato da Zajc e Krunic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Lemos, Marlon, Dell'Orco, Adjapong, Djuricic, Sensi, Locatelli, Matri, Babacar, Brignola, Boga. Allenatore: Roberto De Zerbi.

EMPOLI (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Acquah; Zajc, Krunic; Caputo. A disposizione: Fulignati, Terracciano, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Traore, Ucan, Jaupovic, La Gumina, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.