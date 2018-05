Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma - Dzeko guida l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma, aritmeticamente certa della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, vuole chiudere al meglio la stagione. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà il Sassuolo l'ultima avversaria della stagione per i giallorossi. I neroverdi, reduci dal successo contro l'Inter al Meazza, vorranno chiudere in bellezza e riscattare un'annata al di sotto delle aspettative. Il Sassuolo non ha mai sconfitto la Roma in Serie A: in nove sfide cinque successi giallorossi e quattro pareggi. In particolare la Roma ha trovato quattro vittorie nelle quattro trasferte al Mapei Stadium nel massimo campionato, segnando sempre almeno due reti in ognuno di questi match. Calcio d'inizio alle ore 20.45. L'arbitro è Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Il Sassuolo ha perso solo in una delle ultime 11 partite di campionato e ha vinto in quattro delle ultime cinque. Opta segnala che Il Sassuolo ha segnato soltanto 29 gol in questo campionato: non aveva mai concluso un’intera stagione di Serie A con meno di 43 reti. Solo Immobile (13 gol) ha segnato più di Matteo Politano (sette gol) tra i giocatori italiani in Serie A da inizio 2018 ad oggi. Indisponibili Lemos, Goldaniga e Lirola, sarà 3-5-2 con Pegolo in porta, Dell'Orco, Acerbi e Peluso in difesa. Adjapong e Rogerio esterni, Missiroli, Magnanelli e Duncan in mezzo. Berardi e Politano in attacco.

COME ARRIVA LA ROMA - La Roma non perde in trasferta in A da dicembre contro la Juventus: da allora sei vittorie e quattro pareggi, con tre clean sheets nelle ultime tre gare lontano da casa. La Roma ha concesso soltanto 28 gol in questa Serie A: in un campionato a 20 squadre ha fatto meglio soltanto nel 2013/14, quando ne subì 25. La squadra giallorossa vanta la miglior difesa esterna del campionato: solo nove reti subite fuori casa, miglior risultato dei giallorossi dal 2003/04, quando ne subirono solo sette in trasferta. Sarà 4-3-3 con Skorupski in porta, Florenzi e Kolarov terzini, Fazio e Manolas in mezzo. Pellegrini, De Rossi e Strootman in mediana. Schick, Dzeko e El Shaarawy in attacco. Indisponibili Defrel e Bruno Peres. Torna Karsdrop dopo 8 mesi. Squalificato Nainggolan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-5-2): Pegolo; Dell'Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. A disposizionePegolo, Biondini, Frattesi, Cassata, Mazzitelli, Matri, Pierini, Ragusa, Babacar. Allenatore: Iachini

ROMA (4-3-3): Skorupski; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Lobont, Romagnoli, Karsdrop, Capradossi, Silva, Gerson, Gonalons, Under, Perotti. Allenatore: Di Francesco

ARBITRO: Abbattista della sezione di Molfetta