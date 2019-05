Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma - Manolas assente, pronto Jesus

Fischio d'inizio questa sera alle ore 20:30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le polemiche per il mancato rinnovo di Daniele De Rossi, la Roma vuole pensare al campo per poter portare a casa i tre punti in chiave Champions League. Contro il Sassuolo non sarà semplice, visto che i neroverdi hanno dato filo da torcere a chiunque, onorando al meglio la stagione.

I padroni di casa hanno conquistato ben 42 punti e hanno la possibilità di piazzarsi nella parte destra della classifica, non male dopo l'obiettivo stagionale raggiunto ormai da tempo. I capitolini sono in piena corsa Champions e un successo potrebbe mettere pressione a Milan e Atalanta, rispettivamente impegnate contro Frosinone e Juventus. Vietato sbagliare, soprattutto a due gare dal termine.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - I neroverdi scendono nuovamente in campo per affrontare la penultima partita di una buonissima stagione. La reazione c'è stata e le parole di De Zerbi confermano l'obiettivo dei padroni di casa: il decimo posto deve essere il traguardo da raggiungere. Per quanto riguarda gli interpreti qualche dubbio sul modulo: in caso di 4-3-1-2 Djuricic andrà alle spalle di Berardi e Boga, in caso di tre punte spazio a Babacar. In mediana scelte quasi obbligate vista la squalifica di Bourabia, Locatelli e Duncan andranno a supporto di Magnanelli. In difesa Demiral e Ferrari centrali, con Lirola e Rogerio sugli esterni. In porta confermato Consigli.

COME ARRIVA LA ROMA - Settimana complicata per la Roma, che dovrà affrontare una sfida difficile. Le proteste per il mancato rinnovo di De Rossi hanno accompagnato le ultime giornate dei capitolini, ma c'è una gara importante da affrontare per salvare una stagione fatta più di bassi che di alti. Uno dei dubbi principali riguarda la presenza di De Rossi in mediana, Nzonzi e Cristante dovrebbero essere le scelte di mister Ranieri. Dzeko partirà titolare, al momento El Shaarawy, Pastore e Zaniolo andranno a comporre la trequarti romanista. In difesa 3 certezze su 4 davanti a Mirante: Florenzi, Fazio e Kolarov sono sicuri di una maglia, con Juan Jesus pronto a partire dal primo minuto al posto dell'infortunato Manolas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Berardi, Boga.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Marlon, Lemos, Sernicola, Adjapong, Matri, Odgaard, Babacar, Di Francesco, Brignola.

Allenatore: Roberto De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy, Dzeko.

A disposizione: Olsen, Fuzato, Karsdorp, Marcano, Santon, Pellegrini, De Rossi, Coric, Perotti, Schick, Under, Kluivert.

Allenatore: Claudio Ranieri