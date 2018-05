Le probabili formazioni di Sassuolo-Samp - Dubbi avanti per Giampaolo

Fischio d'inizio questa sera alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Europa League non è un obiettivo così impossibile. La Sampdoria va in casa del Sassuolo in questo turno di campionato. I padroni di casa non hanno più nulla da chiedere a questa stagione, ormai la salvezza è raggiunta, anche se non in maniera aritmetica. I blucerchiati proveranno a vincere, per poter insediare Milan e Atalanta.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – La sconfitta contro il Crotone non ha compromesso la stagione dei neroverdi, che salvo tracolli sono salvi. Lirola e Goldaniga non sono nella lista dei convocati, solita difesa a tre per Iachini. In porta va Consigli, con Lemos, Acerbi e Peluso nel reparto arretrato. Missiroli, Magnanelli e Mazzitelli gestiranno le operazioni in mezzo al campo, con Adjapong e Rogerio sulle corsie esterne. In attacco Poitano è quasi sicuro di un posto, Berardi e Babacar si giocano una maglia da titolare.

COME ARRIVA LA SAMP – I doriani proveranno ad insediare Milan e Atalanta nella corsa all’Europa League. Murru, Alvarez e Zapata non sono stati convocati per via dei guai fisici, Giampaolo schiera il 4-3-1-2. In porta Viviano, con Bereszynski, Silvestre, Andersen e Sala a comporre il reparto difensivo. Barreto, Torreira e Praet vanno in mezzo al campo, con Ramirez tra le linee. Caprari, Kownacki e Quagliarella si giocano due posti in attacco. Tutto dipenderà dalle condizioni del numero 27, ancora alle prese con i guai fisici.

PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano. A disposizione: Pegolo, Marson, Letschert, Dell’Orco, Duncan, Sensi, Cassata, Biondini, Frattesi, Babacar, Ragusa, Matri, Pierini. Allenatore: Giuseppe Iachini.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Kownacki, Quagliarella. A disposizione: Belec, Tozzo, Strinic, Regini, Ferrari, Capezzi, Linetty, Verre, Caprari, Stijepovic. Allenatore: Marco Giampaolo.