Le probabili formazioni di Sassuolo-Spal - Assente Berardi, al suo posto Boga

Una settimana segnata dalle polemiche, da una parte e dall'altra. Sassuolo e Spal si sfideranno al Mapei Stadium in questa 25^a giornata di campionato. I padroni di casa sono chiamati ad una reazione dopo la batosta di Empoli, nonostante la posizione in classifica generale. Saranno volate le sedie come aveva promesso De Zerbi? Non possiamo saperlo, ma conoscendo il tecnico dei neroverdi ci sarà comunque una svolta. La squadra di Semplici arriva dalla gara contro la Fiorentina, con tutte le polemiche dopo l'episodio del gol convalidato ed annullato. Servono punti, anche per potersi allontanare dalla zona rossa.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Sicuramente De Zerbi non avrà digerito l'atteggiamento contro l'Empoli. Serve una reazione, non tanto per la classifica, ma per onorare al meglio il campionato fino all'ultima giornata. Non ci sarà Berardi per via della squalifica, sicuro di una maglia Boga. Babacar e Djuricic sono i favoriti per completare il tridente. In mediana dovrebbe ritornare Magnanelli, con Sensi e Duncan: attenzione a Locatelli, il tecnico neroverde potrebbe scegliere all'ultimo istante. In difesa pochi dubbi: Consigli in porta, pacchetto arretrato composto da Lirola, Magnani, Peluso e Rogerio.

COME ARRIVA LA SPAL - Tante polemiche, forse troppe. Dopo il match di domenica contro la Fiorentina ora è il momento di pensare al campo, ma soprattutto alla classifica. Eventuali punti potrebbero migliorare la situazione della squadra di Ferrara. In panchina non ci sarà Semplici dopo l'operazione, al suo posto Consumi. Per il match del Mapei Stadium diversi assenti: Schiattarella è squalificato, Lazzari è infortunato. Possibile il 4-4-2, anche se è più probabile la difesa a tre con Cionek, Felipe e Bonifazi davanti a Viviano. In mediana Valoti, Missiroli e Murgia, con Kurtic e Fares sulle corsie esterne. In attacco spazio a Paloschi e Petagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Boga, Babacar, Djuricic.

A disposizione: Pegolo, Demiral, Adjapong, Ferrari, Lemos, Bourabia, Locatelli, Odgaard, Scamacca, Di Francesco, Brignola, Matri.

Allenatore: Roberto De Zerbi

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Kurtic, Valoti, Missiroli, Murgia, Fares; Paloschi, Petagna.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Regini, Simic, Vicari, Dickmann, Costa, Valdifiori, Antenucci, Floccari.

Allenatore: Andrea Consumi