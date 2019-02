Le probabili formazioni di Sassuolo-Spal - De Zerbi cambia, spazio a Boga

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bisogna vincere per potersi allontanare dalla zona rossa. La Spal torna in campo dopo lo stop casalingo contro la Fiorentina: al Mapei Stadium servirà una prestazione maiuscola, anche perché il Sassuolo vuole reagire. I padroni di casa sono in undicesima posizione e la salvezza non è a rischio, ma come De Zerbi ha confermato, bisogna onorare fino alla fine questo campionato. La squadra di Semplici, affidata a Consumi, deve vincere per potersi togliere dai guai.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Due sconfitte consecutive, ma soprattutto una prestazione da dimenticare contro l'Empoli. In casa degli azzurri la prestazione non è stata delle migliori, dunque bisogna ripartire da zero. Qualche cambio ci sarà, con Adjapong che potrebbe far rifiatare Lirola. Al centro della difesa spazio a Magnani e Peluso, con Rogerio sulla sinistra. Sensi e Duncan andranno a supporto di Magnanelli, mentre Locatelli potrebbe partire dalla panchina. In attacco spazio a Boga e Djuricic, con Babacar unica punta.

COME ARRIVA LA SPAL - Una partita segnata dalle polemiche che ha lasciato parecchi strascichi. Ma nella lotta salvezza non bisogna assolutamente lasciare nulla al caso e farsi influenzare dagli eventi. Semplici ancora non recupera dopo l'operazione, in panchina ci sarà Consumi. Durante la settimana sono state provate diverse soluzioni tattiche, ma non si snaturerà la squadra Viviano in porta, in difesa spazio a Cionek, Felipe e Bonifazi. In mediana Valoti e Murgia andranno a supporto di Missiroli, con Kurtic e Fares sulle corsie esterne. In attacco Antenucci potrebbe partire dalla panchina, con Petagna e Paloschi dal primo minuto in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Magnani, Peluso, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Boga, Babacar, Djuricic.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Demiral, Lirola, Ferrari, Lemos, Bourabia, Locatelli, Odgaard, Scamacca, Di Francesco, Brignola, Matri.

Allenatore: Roberto De Zerbi

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Kurtic, Valoti, Missiroli, Murgia, Fares; Paloschi, Petagna.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Regini, Simic, Vicari, Dickmann, Costa, Valdifiori, Antenucci, Floccari.

Allenatore: Andrea Consumi