Le probabili formazioni di Sassuolo-Udinese - Dubbio Lasagna-Pussetto

Da utopia estiva a realtà. Il Sassuolo vuole pensare in grande e sognare l'Europa. Lo impone la classifica (i neroverdi sono a -4 punti dal 4° posto), lo sperano i tifosi e lo dicono le ottime prestazioni fatte in questi mesi dall'undici di De Zerbi. Serve coltivarlo però questo sogno, settimana per settimana, a suon di risultati. E dopo un pareggio (contro la Lazio prima della sosta) e una sconfitta (a Parma), i neroverdi devono tornare a fare bottino pieno. Lo dovranno fare domani alle 15.00 contro l'Udinese, una squadra tornata in salute con l'arrivo in panchina di Davide Nicola, ma ancora in piena lotta per la salvezza: il Bologna terzultimo è solo a 1 lunghezza di distanza dai friulani e dall'Empoli. Il bilancio dei precedenti tra i due club è in equilibrio, con 4 vittorie del Sassuolo, 3 dell'Udinese e 3 pareggi. L'anno scorso qui al Mapei Stadium finì 0-1 per i bianconeri con gol di Barak. L'arbitro del match sarà Guida, Piccinini il VAR.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Tornare a vincere per cancellare la sconfitta di una settimana fa nel derby emiliano contro il Parma. Questo l’obiettivo del Sassuolo, in piena zona europea (8° posto) con 19 punti in classifica. Assenza pesante per mister De Zerbi, che domani dovrà fare a meno di Boateng: al suo posto, al centro del tridente nel 3-4-3 neroverde, ci sarà Babacar. Sempre in attacco, Di Francesco è in vantaggio su Djuricic mentre Berardi completerà il reparto. Lirola sarà il quarto di centrocampo a destra, con Rogerio (più di Bourabia) dall’altra parte. Marlon, Magnani, Ferrari formeranno invece il terzetto difensivo. Indisponibile anche Adjapong. Oggi alle 12.30 è in programma la conferenza stampa del tecnico De Zerbi.

COME ARRIVA L'UDINESE - Alla sua seconda da tecnico dell'Udinese, Davide Nicola cambierà poco rispetto all'undici titolare che sabato scorso ha battuto la Roma per 1-0. Un successo fondamentale per la classifica ma sopratutto per il morale dello spogliatoio friulano, che non faceva bottino pieno da 7 gare. L’unico cambio di formazione riguarda Samir, out per un infortunio alla caviglia con interessamento dei legamenti: al suo posto ci sarà Pezzella come quinto di sinistra, con Larsen che scalerà nel terzetto arretrato. A centrocampo ancora fuori Barak per lombalgia, quindi toccherà a Mandragora, Behrami e Fofana. Davanti Lasagna ha smaltito l’affaticamento al flessore della gamba sinistra, ma Pussetto rimane in vantaggio per affiancare De Paul. Non saranno a disposizione Teodorczyk, Wague, Badu e Ingelsson.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Duncan, Magnanelli, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco.

A disposizione: Pegolo, Lemos, Dell'Orco, Bourabia, Peluso, Sensi, Djuricic, Locatelli, Brignola, Matri, Trotta. Allenatore: Roberto De Zerbi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Mandragora, Behrami, Fofana, Pezzella; De Paul; Pussetto.

A disposizione: Scuffet, Nicolas, Opoku, Coulibaly, D'Alessandro, Balic, Pontisso, Machis, Vizeu, Lasagna. Allenatore: Davide Nicola.