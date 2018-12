Le probabili formazioni di Schalke 04-L.Mosca - Russi tentano il colpaccio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto ormai deciso nel girone D di Champions League. Porto e Schalke 04 sono qualificati agli ottavi con i lusitani al primo posto e i tedeschi al secondo. Per la squadra di Tedesco, in difficoltà in campionato, c'è l'occasione per chiudere bene la fase a gironi: a Gelsenkirchen arriva la Lokomotiv Mosca, che può ancora sperare in piazzamento in Europa League. L'obiettivo per i russi è battere i tedeschi e sperare in un passo falso del Galatasaray contro il Porto. C'è un solo precedente, all'andata: vittoria per lo Schalke 04 per 1-0. Calcio d'inizio alle ore 18.55. L'arbitro è il greco Sidiropoulos.

COME ARRIVA LO SCHALKE 04 - Bruciante sconfitta nel derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund: 1-2 per i gialloneri che certificano il periodo poco felice per la squadra di Tedesco. Solo una vittoria nelle ultime 5 gare (il 5-2 contro il Norimberga). Lo Schalke 04 in casa ha giocato due partite, ottenendo 4 punti, frutto di una vittoria per 2-0 contro il Galatasaray e un pareggio 1-1 contro il Porto. Sarà 3-5-2 per i tedeschi con Di Santo e Skrzybski in attacco.

COME ARRIVA LA LOKOMOTIV MOSCA - 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 gare per la squadra di Semin. La vittoria contro il Galatasaray ha rilanciato le ambizioni di Europa League. Vincere alla AufSchalke si può contro un avversario senza grandi motivazioni. La Lokomotiv Mosca, però, ha sempre perso in trasferta in questa edizione della Champions League, prima col Galatasaray per 3-0 e poi col Porto per 4-1. 4-2-3-1 per i russi con Fernandes, Al. Miranchuk e An. Miranchuk sulla trequarti con Farfam centravanti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SCHALKE 04 (3-5-2): Fährmann; Stambouli, Naldo, Mendyl; McKennie, Rudy, Caligiuri, Schöpf, Harit, Teuchert; Konoplyanka Allenatore: Tedesco.

LOKOMOTIV MOSCA (4-2-3-1): Guilherme; Ignatyev, Kverkvelia, Höwedes, Rybus; Denisov, Krychowiak; Fernandes, Anton Miranchuk, Aleksei Miranchuk; Farfán.. Allenatore: Semin.

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia)