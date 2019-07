Le probabili formazioni di Senegal-Tunisia - Mané contro Khazri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Siamo arrivati alle semifinali per la Coppa d'Africa, edizione 2019. Si affrontano al Cairo il Senegal e la Tunisia. I senegalesi hanno battuto di misura ai quarti il Benin, mentre i tunisini hanno sconfitto nettamente il Madagascar. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2017: successo per 2-0 del Senegal. Nel 2014, invece, vittoria della Tunisia per 1-0. Chi vincerà affronterà nella finalissima di venerdì 19 la vincente del match tra Algeria e Nigeria. Calcio d'inizio alle ore 18.00 al 30 June Stadium.

COME ARRIVA IL SENEGAL - La squadra di Cissé è una delle favorite per il titolo e fin qui il suo cammino è stato quasi immacolato: quattro vittorie e una sconfitta (contro l'Algeria). Nella fase ad eliminazione diretta due vittorie con due reti segnate e zero subite. Sarà 4-2-3-1 con ballottaggio per il ruolo di centravanti: Konaté sembra in vantaggio su Niang e Diagne. Mané in campo dal 1' così come Koulibaly.

COME ARRIVA LA TUNISIA - La formazione di Giresse ha superato ai rigori il Ghana e poi ha battuto nettamente il Madagascar. Sembra essere in forma e può dare fastidio al Senegal. Il sogno è quello di tornare ad alzare il trofeo che manca in bacheca da 15 anni. Sarà 4-3-3 con Msakni, Khenissi e Khazri in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SENEGAL (4-2-3-1): Gomis; Gassama, Sané, Koulibaly, Sabaly; Ndiaye, Gueye; Sarr, Saivet, Mané; Konaté. C.T. Cissé

TUNISIA (4-3-3): Hassen; Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi; Chaaleli, Skhiri, Sassi; Msakni, Khenissi, Khazri. C.T. Giresse