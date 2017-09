Le probabili formazioni di Serbia-Moldavia - Kolarov e Ginsari in campo dal 1'

Calcio d'inizio ore 18. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Federico Gaetano

Questo pomeriggio, alle ore 18, Serbia e Moldavia si sfideranno in un vero e proprio testa-coda valevole per la settima giornata della fase a gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. La nazionale allenata da Muslin, a pari punti con l'Irlanda, è in vetta e sembra la candidata principale a strappare il pass da prima della classe del gruppo D: fin qui tre pareggi e tre vittorie.

Soltanto due, invece, sono i punti di quella moldava, sconfitta all'andata dai serbi con un netto 3-0. Il destino è ormai tracciato, ma i calciatori guidati da Dobrovolski non hanno alcuna intenzione di presentarsi a Belgrado in visita turistica.

COME ARRIVA LA SERBIA - Sarà un 3-4-3, con Mitrovic al centro dell'attacco ed assistito da Tadic e Kostic. Chiavi del centrocampo nelle mani di Matic e Gudelj (in pole per sostituire lo squalificato Milivojevic), con Rukavina e Kolarov sulle corsie laterali. In difesa, infine, ci saranno Ivanovic, Nastasic e Vukovic.

COME ARRIVA LA MOLDAVIA - Solito 4-4-1-1 per Dobrovolski, che si affida alla qualità di Ginsari alle spalle di Bugaev. A centrocampo spazio a Dedov, Cebotaru, Cociuc ed Antoniuc. La retroguardia, infine, sarà composta da Tigirlas, Posmac, Epureanu e Bolohan.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Serbia (3-4-3): Rajkovic; Ivanovic, Nastasic, Vukovic; Rukavina, Matic, Gudelj, Kolarov; Tadic, Mitrovic, Kostic. Commissario tecnico: Muslin.

Moldavia (4-4-1-1): Namasco; Tigirlas, Posmac, Epureanu, Bolohan; Dedov, Cebotaru, Cociuc, Antoniuc; Ginsari; Bugaev. Commissario tecnico: Dobrovolski.