Le probabili formazioni di Shakhtyor Soligorsk-Torino - C'è Izzo

Dovrebbe essere poco più di una formalità il match di ritorno dei preliminari di Europa League che vedrà il Torino di Mazzari andare in Bielorussia a sfidare il Shakhtyor Soligorsk. Nel match d'andata i granata si imposero con il roboante punteggio di 5-0, grazie alla doppietta di Andrea Belotti e ai gol di De Silvestri, Izzo e Bonifazi. Un match che appare semplice ma che Mazzari e i suoi non dovranno sottovalutare.

COME ARRIVA LO SHAKHTYOR - Lo Shakhtyor Soligorsk è chiamato a una reazione d'orgoglio dopo la pesantissima sconfitta del match di andata. 4-4-2 per la formazione bielorussa con Kovalev e Bakaj come coppia d'attacco. Khadarkevich Balanovich in cabina di regia.

COME ARRIVA IL TORINO - Buone notizie per Walter Mazzari che recupera Armando Izzo per la sfida in Bielorussia. Sull'impiego dell'ex Genoa verranno sciolte domani le riserve. Da valutare anche Djidji. A disposizione anche Aina, che potrebbe disputare uno spezzone di partita. Davanti confermata la coppa Belotti-Zaza, nonostante la diffida di quest'ultimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SHAKHTYOR (4-4-2) - Klimovich; Matverichik, Rybak, Sachivko, Antic; Burko Ebong, Khadarkevich, Balanovich, Antic; Kovalev, Bakaj. All. Tashuyev.

TORINO (3-5-2) - Sirigu; Bonifazi, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Meitè, Ansaldi; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Mazzarri.