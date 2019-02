Le probabili formazioni di Siviglia-Lazio - Immobile torna dal 1'

Fischio d'inizio domani pomeriggio pomeriggio alle ore 18.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà affatto semplice, soprattutto dopo la sconfitta interna dell'andata. Ma bisogna provarci fino alla fine: il Ramón Sánchez-Pizjuán sarà caldissimo, non solo per la temperatura. La Lazio di Simone Inzaghi sfiderà il Siviglia in questo ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: cancellare due sconfitte consecutive e perché no, tentare una qualificazione che sembra essere, almeno apparentemente, compromessa. Ma come ha confermato Acerbi al termine del match dellOlimpico, il risultato in favore degli andalusi è soltanto di 1-0. Obiettivo crederci, anche in uno stadio che trasmetterà alla squadra di Machin tutto il proprio affetto.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA - Anche gli spagnoli hanno pagato a caro prezzo il doppio impegno, la sconfitta contro il Villarreal ha ridimensionato le aspettative in campionato degli andalusi: è pur vero che il Real non corre, anzi. Ma zero vittorie nelle ultime tre pesano davvero troppo. Nonostante la stagione sia iniziata con mesi di anticipo, bisogna assolutamente fare quel passo in avanti per poter tornare ad imporsi anche in Europa. Sarà la prova del nove, anche perché capiremo meglio la vera identità di questa squadra. Ancora assente Gonalons, a centrocampo ci sarà la coperta corta per via della squalifica di Banega: Sarabia e Vazquez agiranno accanto a Roque Mesa, con Navas ed Escudero sulle corsie esterne. Vaclik confermato in porta, con Mercado, Kjaer e Sergi Gomez a comporre il pacchetto arretrato. Non si cambia nemmeno in attacco: Ben Yedder e André Silva partiranno dal primo minuto.

COME ARRIVA LA LAZIO - Il 2-1 di Genoa da cancellare, ma anche una prestazione alquanto opaca nel match di andata. Gli uomini di Simone Inzaghi si presentano a Siviglia con la voglia di fare bene: la squadra è arrabbiata per la rimonta subita in casa del Genoa, dunque bisogna assolutamente tentare l'impresa su un terreno di gioco davvero difficile. C'è comunque da analizzare la situazione infortuni che ha compromesso determinate gare, tra cui quella dello stadio Olimpico: tre cambi tutti dovuti a problemi fisici, così diventa davvero complesso gestire una sfida ad eliminazione diretta. Rimangono comunque i problemi di infermeria: Luis Alberto si è allenato, ma potrebbe rimanere fuori dalla lista dei convocati. Parolo e Milinkovic-Savic sono recuperati, ma lo stesso Inzaghi ha sottolineato che le decisioni sui due verranno prese in mattinata. Lucas Leiva va in cabina di regia, in caso di emergenza sono pronti Cataldi e Badelj. Strakosha in porta, difesa a tre con Patric, Radu e Marusic. Wallace, Bastos e Luiz Felipe sono ancora indisponibili, dunque uomini contati anche in difesa. In attacco si rivede Immobile, con Correa a supporto: domani Inzaghi farà la conta e cercherà di mettere in campo l'undici titolare che punterà alla qualificazione in un match molto complicato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez, Escudero; André Silva, Ben Yedder.

A disposizione: Soriano, Arana, Promes, Rog, Amadou, Gil, Munir.

Allenatore: Pablo Machin.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Durmisi, Cataldi, Romulo, Badelj, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.