Le probabili formazioni di Spagna-Francia U21 - Out Oyarzabal e Caricol

Reggio Emilia è pronta, il Mapei Stadium pure. I tifosi italiani forse fischieranno la Francia, co-autrice di quello che tutti hanno chiamato biscotto, contro la Romania. Italia eliminata, ma gli Europei Under 21 continuano. A casa nostra si giocano le semifinali, i transalpini se la vedranno con chi l'Italia è riuscita a battere: la Spagna. Partita di spessore, i giovani francesi e iberici sono pronti a darsi battaglia. Appuntamento alle 21.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Il 3-1 d'apertura subito per mano dell'Italia aveva acceso i sogni dei supporters azzurri e mandato immediatamente in crisi quelli della Spagna. La Roja ha cominciato male, ma è riuscita poi a conquistare il primo posto nel Girone A, relegando i ragazzi di Di Biagio al secondo, seppur con gli stessi punti (anche della Polonia) e grazie soltanto alla differenza reti nella classifica avulsa a tre squadre. Insomma, anche un po' di fortuna, ma tanta bravura dai giovani di de la Fuente, che poi a Belgio e Polonia hanno rifilato sette gol e conquistato così i sei punti. Riuscirà a battere una big come la Francia? Lo scopriremo solo stasera. Il commissario tecnico non ha mai schierato due volte lo stesso undici fin qui e qualcosina potrebbe cambiarla anche in questo caso. Oyarzabal, che ha recuperato dal suo problema, dovrebbe comunque andare in panchina, con Mayoral titolare. L'altro cambio dovrebbe essere sulla fascia sinistra di difesa, dove Aaron Martin potrebbe spuntarla su Caricol e Junior Firpo. Per il resto Fabian e Roca in mediana, con Olmo, Ceballos e Fornals sulla trequarti.

COME ARRIVA LA FRANCIA - Due vittorie di misura nelle prime due sfide sono bastate alla Francia per fare un patto con la Romania all'ultima partita del girone, non farsi male e andare a braccetto alle semifinali (a distanza di 13 anni dall'ultima volta per Les Bleus. Ed eccoli i transalpini, che hanno collezionato sette punti nel Gruppo C, terminato per differenza reti al secondo posto (+5 la Romania, +2 la Francia), eliminando comunque una squadra importante come l'Inghilterra, battuta 2-1 all'esordio. I talenti sono tanti, le ambizioni dunque sono altissime, ma questa è la prima vera gara di spessore della competizione. E l'Equipe de Bleus vuole continuare a fare bene. Il problema principale di Sylvain Ripoll sono stati i problemi fisici in attacco: prima Terrier, poi Mamba e anche Moussa Dembelé, unico riferimento offensivo. Ma quest'ultimo ha recuperato per questa sfida, per cui non dovrebbero esserci defezioni. Ntcham dovrebbe spuntarla su Mateta.

PROBABILI FORMAZIONI:

SPAGNA (4-2-3-1): Sivera; Aguirregabiria, Núñez, Meré, Aarón Martin; Roca, Fabián; Olmo, Ceballos, Fornals; Mayoral. CT: De la Fuente.

FRANCIA (4-2-3-1): Bernardoni; Dagba, Konaté, Upamecano, Sarr; Reina-Adelaide, Tousart; Ikoné, Ntcham, Thuram; Dembelé. CT: Ripoll.