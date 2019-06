Le probabili formazioni di Spagna-Germania U21 - Europeo in palio a Udine

Fischio d'inizio alle 20:45. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come due anni fa a Cracovia, Spagna e Germania si contendono l'Europeo Under 21 in finale. Per qualcuno sarà un déja-vu - è il caso tra gli altri di Oztunali e Amiri, ma anche di Ceballos e Borja Mayoral, tutti presenti nelle rispettive spedizioni nella scorsa edizione della kermesse di categoria -, mentre per altri sarà la prima grande occasione di conquistare un trofeo con la propria selezione. Le Furie Rosse inseguono il quinto titolo: un trionfo segnerebbe l'aggancio all'Italia in vetta all'albo d'oro. Quasi uno scherzo del destino, se si considera che il cammino nella competizione della banda di De la Fuente era stato inaugurato da un k.o. proprio contro gli Azzurrini. I teutonici campioni in carica vogliono bissare il successo del 2017 e coronare una traiettoria quasi immacolata in questo Europeo: la squadra di Kuntz si affaccia alla finalissima da imbattuta, con un bilancio di tre vittorie e un solo pari ininfluente, nell'ultimo turno della fase a gironi. "Spero di sorprendere la Spagna", ha detto alla vigilia il c.t. tedesco che ha poi fatto cenno alla vittoria illusoria dell'Italia: "L'ho rivista, ma noi abbiamo altre caratteristiche e dobbiamo concentrarci sulle nostre qualità".

COME ARRIVA ALLA SPAGNA - Un solo dubbio al centro della difesa per De la Fuente: Meré e Nunez si contendono una maglia al fianco del madridista Vallejo, nella linea chiusa sulle corsie da Aguirregabiria e Firpo. Per il resto ci si attendono solo conferme rispetto all'undici che appena tre giorni fa ha schiantato la Francia: Fabian Ruiz in mediana con Roca, Ceballos il raccordo sulla trequarti alle spalle di Oyarzabal, con il rifornimento di Dani Olmo e Fornals.

COME ARRIVA LA GERMANIA - Qualche problema per Richter che potrebbe non andare nemmeno in panchina. Turno di stop scontato per Henrichs, che rientrerà a sinistra accanto a Klostermann, Tah e Baumgartl. Eggestein in regia, mentre Neuhaus e Dahoud saranno presumibilmente le due mezzali. Davanti Oztunali e Amiri agiranno a sostegno del riferimento centrale Waldschmidt, miglior marcatore del torneo con sette centri e primo tedesco di sempre ad andare in gol in quattro match consecutivi di un Europeo Under 21.

Ecco le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-2-1): Sivera; Aguirregabiria, J. Vallejo, Meré, Firpo; Roca, Fabian Ruiz; Olmo, Ceballos, Fornals; Oyarzabal. A disposizione: Simon, D. Martin, A. Martin, Nunez, Lirola, Soler, Merino, M. Vallejo, Zubeldia, Pedraza, Mayoral, Rafa Mir. C.t.: Luis de la Fuente.

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs; Neuhaus, M. Eggestein, Dahoud; Oztunali, Waldschmidt, Amiri. A disposizione: Muller, Schubert, Mittelstadt, Anton, Uduokhai, Koch, Serdar, Maier, Lowen, Nmecha, J. Eggestein. C.t.: Stefan Kuntz.