Le probabili formazioni di Spagna-Italia U21 - Azzurrini a caccia dell'impresa

Fischio d'inizio alle 21. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Imago/Image Sport

Una notte da leoni. E' quella che cercano gli azzurrini questa sera. Dopo l'impresa di Tychy contro la Germania, che ha permesso all'Italia di conquistare il primo posto nel gruppo C, i ragazzi di Gigi Di Biagio vogliono ripetersi anche nella semifinale. Questa sera a Cracovia di fronte ci sarà la Spagna, grande favorita di questo torneo. La Rojita ha vinto il gruppo B chiudendo a punteggio pieno superando nell'ordine Macedonia, Portogallo e Serbia. I ragazzi di Albert Celades hanno realizzato nove gol in questa fase a gironi incassandone soltanto uno contro i pari età lusitani. L'Italia però non vuole arrestare la propria corsa proprio ora. Due vittorie e una sconfitta per la nostra Under 21 che nella fase a gironi si è imposta contro la Danimarca e contro i tedeschi di Kuntz mentre ha impattato contro la Repubblica Ceca. Adesso occorre fare l'ultimo sforzo per far rientrare in patria il trofeo che alla nostra nazionale manca dal 2004. In quell'occasione in Germania, gli azzurrini batterono 3-0 in finale la Serbia grazie ai gol di De Rossi, Bovo e Gilardino. Adesso è un'altra storia e prima di arrivare all'ultimo atto c'è da concentrarsi su una semifinale molto difficile contro la Spagna. L'incontro sarà diretto dallo sloveno Slavko Vincic.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Dopo aver fatto rifiatare i titolari nel match contro la Serbia, Albert Celades è pronto a schierare nuovamente l'undici tipo. In porta ci sarà Arrizabalaga mentre il pacchetto arretrato sarà formato da Bellerin a destra, Gayà - in vantaggio su Jonny - a sinistra e la coppia centrale formata da Merè e Vallejo. In cabina di regia ci sarà Llorente con Saul da una parte e Denis Suarez dall'altra. In attacco spazio al tridente formato da Deulofeu, Ramirez e Asensio.

COME ARRIVA L'ITALIA - Assenze pesanti per Gigi Di Biagio che questa sera non potrà contare sugli squalificati Conti e Berardi. In difesa davanti a Donnarumma giocherà a destra Calabria, al centro l'inossidabile coppia formata da Caldara e Rugani e a sinistra Barreca. A centrocampo confermato il trio composto da Pellegrini, Gagliardini e Benassi mentre in attacco tornerà Petagna al centro con Bernardeschi e Chiesa sugli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Spagna (4-3-3): Arrizabalaga; Bellerin, Merè, Vallejo, Gayà; Denis Suarez, Llorente, Saul; Deulofeu, Ramirez, Asensio. CT: Albert Celades.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Rugani, Barreca; Pellegrini, Gagliardini, Benassi; Bernardeschi, Petagna, Chiesa. CT: Luigi Di Biagio.