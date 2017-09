Le probabili formazioni di Spagna-Italia - Verratti trequartista, Chiellini out

Fischio d'inizio alle 20.45. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

O dentro, o fuori. Non ci sono mezzi termini per presentare Spagna-Italia. Nazionali appaiate a quota 16 punti in classifica, le Furie Rosse sono in vantaggio per la differenza reti, chi vince potrà compiere un importante passo in avanti verso la qualificazione a Russia 2018. Il teatro è il più prestigioso: il “Santiago Bernabeu” di Madrid, lo stesso stadio dove la nazionale di Bearzot esattamente 35 anni fa ha alzato al cielo il suo terzo mondiale. L’andata si è giocata poco più un anno fa: era il 6 ottobre 2016 e i ragazzi di Ventura hanno pareggiato 1-1 allo Juventus Stadium. Ospiti in vantaggio al quinto minuto della ripresa con Vitolo ma a otto minuti dalla conclusione del match, Daniele De Rossi su calcio di rigore ha pareggiato definitivamente i conti. La nazionale di Lopetegui parte con i favori del pronostico sia per il tragitto nelle qualificazioni sia per la cornice che si preannuncia questa sera ma gli azzurri hanno già dimostrato di saper battere una squadra che fra il 2008 e il 2012 ha saputo vincere due Europei e un Mondiale. Era il 27 giugno 2016 a Tolosa e in quell’occasione l’Italia di Antonio Conte ha saputo battere 2-0 la Spagna grazie ai gol di Giorgio Chiellini e Graziano Pellé. Bilancio in equilibrio fra le due contendenti: sono infatti 10 i successi degli iberici contro 11 vittorie azzurre mentre 15 sono i pareggi. L’incontro sarà arbitrato dall’olandese Bjorn Kuipers.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Julen Lopetegui schiererà con ogni probabilità un 4-3-3 che nella fase di non possesso diventerà un 4-1-4-1. In porta giocherà De Gea mentre in difesa troveremo Piquè e Sergio Ramos al centro, Carvajal a destra e Jordi Alba a sinistra. Il perno centrale di centrocampo sarà Sergio Busquets con Thiago Alcantara e Iniesta ai lati mentre in attacco troveremo il tridente formato da Asensio, Morata e David Silva.

COME ARRIVA L’ITALIA - Restano ancora dei dubbi riguardo l’undici che scenderà in campo al “Bernabeu” anche se Ventura potrebbe tornare alla difesa a tre. Leonardo Bonucci tornerà insieme a Barzagli e Rugani, quest'ultimo al posto dell'infortunato Chiellini, al centro della difesa davanti a Buffon. A centrocampo De Rossi potrebbe fare coppia con Parolo mentre Conti e Darmian percorreranno le fasce laterali. In attacco Immobile e Belotti avranno il compito di scardinare la difesa spagnola con Verratti ad agire sulle trequarti con Candreva e Insigne che potrebbero partire dalla panchina. Nel caso di impiego dell'attaccante del Napoli, si potrebbe passare ad un 3-4-3 con Verratti abbassato a centrocampo insieme a De Rossi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Piquè, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Busquets, Insiesta; Asensio, Morata, Silva. CT: Julen Lopetegui.

Italia (3-4-1-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Rugani; Conti, Parolo, De Rossi, Darmian; Verratti; Immobile, Belotti. CT: Giampiero Ventura.