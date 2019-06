Le probabili formazioni di Spagna-Polonia U21 - Kownacki in forte dubbio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A discapito dei pronostici, il gruppo A dell'Europeo Under21 ha riservato diverse sorprese sul campo. Dopo i successi con Belgio e Italia, la Polonia è alla ricerca di un risultato positivo che le garantirebbe l'accesso alle fasi finali, traguardo finora mai raggiunto da quando la competizione adotta questa formula. La Spagna, da parte sua, cercherà una vittoria che potrebbe significare la speranza di passare come migliore seconda, o come prima classificata nel caso il girone terminasse con tre squadre a pari punti. Agli spagnoli, tuttavia, servirebbero anche 3 gol di scarto per poter guadagnare il vantaggio negli scontri diretti, nell'eventualità che l'Italia battesse il Belgio. Occhi puntati, dunque, sulle gare del Dall'Ara e del Mapei Stadium per un finale tutto da scrivere.

COME ARRIVA LA SPAGNA - Con la rete di Fornals negli ultimi minuti contro il Belgio, le giovani Furie Rosse hanno mantenuto viva la speranza della semifinale, che dovrà però passare per la vittoria su una Polonia finora autentica rivelazione del girone. Il CT De la Fuente è dunque obbligato a schierare la formazione migliore senza fare troppi calcoli: Dani Olmo potrebbe essere riconfermato nel 4-4-2, alle spalle della punta Mayoral, mentre Fornals con il suo gol vittoria potrebbe essersi guadagnato un posto da titolare.

COME ARRIVA LA POLONIA - I polacchi si trovano nell'inaspettata posizione di leader del girone dopo lo scherzetto giocato all'Italia nel secondo turno, e per assicurarsi una storica qualificazione alla semifinale dovranno fare attenzione a non commettere passi falsi. Contro la Spagna rischiano il forfait Sebastian Szymański e Dawid Kownacki: l'attaccante del Fortuna Duesseldorf ha lamentato il riacutizzarsi del problema muscolare che lo aveva fermato poco prima dell'inizio del torneo, mentre Szymański, colpito duro nella gara con gli Azzurri, potrebbe non recuperare in tempo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAGNA (4-4-2): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Firpo; Fornals, Ceballos, Merino, Oyarzabal; Olmo, Mayoral. Allenatore De la Fuente.

POLONIA (4-1-4-1): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Dziczek; Michalak, Piotrowski, Żurkowski, Gumny; Buksa. Allenatore: Michniewicz.