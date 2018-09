Le probabili formazioni di SPAL-Atalanta - Ilicic ci prova, Paloschi in panchina

Fischio di inizio domani sera alle ore 20.30. Live testuale e dichiarazioni dei protagonisti su Tuttomercatoweb.com

La sfida tra SPAL e Atalanta chiuderà la quarta giornata di Serie A, con il posticipo di domani sera alle 20.30 allo stadio Paolo Mazza (rinnovato e agibile) di Ferrara. La squadra di mister Leonardo Semplici ha inziato bene la stagione, forte di sei punti nelle prime tre partite prima della sconfitta con il Torino. L'Atalanta ha pagato lo scotto dell'eliminazione dall'Europa League nel passo falso con il Cagliari ma si è posta l'obiettivo di centrare ancora l'Europa concentrandosi sul campionato. Arbitra il match il fischietto di Marani da Aprilia.

COME ARRIVA LA SPAL – Non ci dovrebbero essere cambiamenti nell'undici della Spal, nel consueto 3-5-2 a guidare l'attacco ci sarà il grande ex della gara, Petagna, insieme ad Antenucci: ancora panchina per Paloschi. La linea a tre dovrebbe essere formata da Cionek, Vicari e Felipe anche se Djourou insidia quest'ultimo. A centrocampo potrebbero muoversi Lazzari e Fares sulle corsie esterne con Valdifiori in cabina di regia, Missiroli (favorito su Valoti) e Kurtic. In dubbio gli infortunati Costa e Schiattarella, out Bonifazi.

COME ARRIVA L'ATALANTA – Il tecnico Gian Piero Gasperini potrebbe convocare Ilicic almeno per la panchina visto che non è al meglio fisicamente. Non ce la fa invece Mancini per un guaio muscolare all'adduttore. In porta Gollini dovrebbe vincere il ballottaggio con Berisha. Nel 3-4-1-2 in difesa spazio a Palomino insieme al recuperato Toloi e a Masiello. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Hateboer e Gosens mentre in mediana De Roon e Freuler. Sulla trequarti Pasalic è favorito su Rigoni, bella la sfida in attacco con Gomez e Zapata a duellare con l'ex Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI:

SPAL (3-5-2) – Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. A disp. Milinkovic-Savic, Costa, Simic, Djourou, Dickmann, Schiattarella, Valoti, Vitale, Everton Luiz, Floccari, Paloschi, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Palomino, Toloi, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. A disp. Berisha, Rossi, Reca, Castagne, Adnan, Djimsiti, Pessina, Valzania, Barrow, Tumminello, Rigoni, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.