Le probabili formazioni di SPAL-Benevento - Torna Diabaté, out Floccari

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È potenzialmente uno spartiacque nella bagarre salvezza, il terzultimo turno di Serie A. La SPAL, dopo il sorpasso della scorsa settimana sul Chievo, ha l'occasione di consolidare la diciassettesima piazza, o addirittura di risalire la china, approfittando degli scontri diretti in coda alla graduatoria. Secondo successo consecutivo nel mirino per gli estensi, che ospitano un Benevento già retrocesso. Attenzione però alla leggerezza dei sanniti, che può essere un'arma a doppio taglio, come testimonia il rocambolesco pari contro l'Udinese.

COME ARRIVA LA SPAL - Stagione finita per Lazzari, costretto ai box da una lesione al collaterale. Non recupera Viviani, Floccari è influenzato, out anche Meret, Vaisanen e Borriello. Foltissima lista di indisponibili che costringe mister Semplici a scelte pressoché obbligate: davanti a Gomis spazio a Cionek, Vicari e Felipe. Mattiello e Costa sui binari esterni, Everton Luiz play basso, insieme a lui Kurtic e Grassi, che partono in pole rispetto a Schiattarella, non al meglio. Nel tandem sarà Paloschi a fare coppia con Antenucci.

COME ARRIVA IL BENVENTO - È emergenza anche in casa sannita: Brignola e Cataldi sono squalificati, danno forfait Antei, Billong, Costa, D'Alessandro, Djuricic, Guilherme, Memushaj e Tosca. Gyamfi il nuovo che avanza in difesa: il ghanese, incensato in conferenza da De Zerbi, sarà titolare. Sagna dirottato forse al centro, con Djimsiti e Venuti a chiudere il reparto. Sandro e Viola le certezze a centrocampo, Del Pinto dovrebbe essere lanciato a destra, Parigini sul fronte opposto. Coda scalpita, ma nelle gerarchie è dietro a Iemmello e al rientrante Diabaté.

Ecco le probabili formazioni:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Mattiello, Kurtic, Everton Luiz, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci. A disposizione: Poluzzi, Marchegiani, Dramé, Konaté, Simic, Salamon, Esposito, Schiattarella, Schiavon, Vitale, Avelino, Bonazzoli. Allenatore: Leonardo Semplici.

BENEVENTO (4-4-2): Puggioni; Gyamfi, Sagna, Djimsiti, Venuti; Del Pinto, Sandro, Viola, Parigini; Iemmello, Diabaté. A disposizione: Brignoli, Piscitelli, Letizia, Rutjens, Sparandeo, Volpicelli, Sanogo, Coda. Allenatore: Roberto De Zerbi.