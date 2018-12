Le probabili formazioni di SPAL-Chievo - Torna Cionek, Pellissier ancora dal 1'

Calcio d'inizio: domani ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Sarà la partita tra SPAL e Chievo ad aprire la ricca domenica di Serie A, match valevole come lunch-match della sedicesima giornata di campionato. Sfida tra due squadre che viaggiano in cerca di rilancio: la squadra di Leonardo Semplici ha vinto solo uno degli ultimi dieci incontri (quasi due mesi fa contro la Roma) e arriva dal pareggio sofferto in casa del Genoa; i clivensi, invece, ancora a caccia del primo successo stagionale, con Di Carlo hanno trovato un pizzico di fiducia e hanno pareggiato tutte le ultime quattro.

Vero e proprio scontro diretto per la salvezza, quindi, che potrebbe rimettere in orbita il Chievo o affondarlo in maniera pesante. La SPAL, dopo un buon avvio, deve riprendere la propria corsa per distanziare la “zona rossa”.

COME ARRIVA LA SPAL– Semplici recupera Cionek, che partirà titolare al centro della difesa sulla linea di Vicari e Felipe. Chiavi del centrocampo nelle mani di Schiattarella, in leggero vantaggio di Valdifiori: con lui Missiroli e Kurtic, mentre Lazzari e Costa saranno i due esterni nel classico 3-5-2. In avanti Antenucci farà da spalla a Petagna.

COME ARRIVA IL CHIEVOVERONA - Possibile 4-3-1-2, invece, per Di Carlo, con Birsa che dovrebbe agire alle spalle del tandem Stepinski-Pellissier. Non è da escludere, però, anche la presenza dal 1’ di Meggiorini al posto del polacco. A centrocampo Giaccherini ed Hetemaj accanto a Radovanovic. In difesa, infine, linea a quattro composta da Cacciatore, Bani, Rossettini e Barba. Out lo squalificato Depaoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna. A disposizione: Milinkovic Savic, Poluzzi, Simic, Bonifazi, Djourou, Dickmann, Fares, Everton, Valdifiori, Valoti, Viviani, Paloschi, Floccari. Allenatore: Leonardo Semplici.

CHIEVOVERONA (4-3-1-2) : Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini; Birsa; Stepinski, Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Cesar, Jaroszynski, Tanasijevic, Kiyine, Burruchaga, Grubac, Meggiorini, Leris, Obi, Djordjevic.. Allenatore: Domenico Di Carlo.