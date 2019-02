Le probabili formazioni di SPAL-Fiorentina - Dubbi in attacco per Pioli

Fischio d'inizio domani pomeriggio pomeriggio alle ore 12.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il lunch match della 24^a giornata si apre con una sfida davvero interessante, ricca di spunti. Spal e Fiorentina si giocano una parte importante del loro campionato. I padroni di casa sono in corsa per la salvezza, tolte le due sconfitte contro Milan e Atalanta il periodo è davvero positivo. I viola devono assolutamente scoprire la loro identità: Torino e Samp sono impegnate in gare difficile, vincere vorrebbe dire mettere una discreta pressione a chi vuole conquistare l'accesso alla prossima Europa League.

COME ARRIVA LA SPAL - Come già analizzato la squadra di Leonardo Semplici ha dimostrato di avere la giusta continuità per arrivare all'obiettivo salvezza. Nelle ultime sei partite giocate in casa sono arrivati sei pareggi, il successo manca addirittura da settembre. Non sarà una sfida semplice, dunque il tecnico cercherà di prepararla al meglio e senza cambiare molto: Viviano in porta, Cionek, Vicari e Bonifazi andranno a comporre la difesa. A centrocampo agiranno Valoti, Valdifiori e Kurtic, anche se Schiattarella e Murgia potrebbero entrare a gara in corso. Sulle corsie esterne non si cambia, con Lazzari e Fares pronti a servire Petagna e Paloschi.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Fuori casa l'andamento è davvero positivo, ma serve continuità per poter dare soprattutto un segnale alle dirette avversarie. La squadra di Pioli vuole capire qual è la propria identità, ma servono punti pesanti su un campo per nulla semplice. Non ci saranno Mirallas e Pezzella, ritornano Victor Hugo e Laurini. Il primo partirà titolare nella difesa a quattro composta da Milenkovic, Ceccherini e Biraghi, il francese inizierà con molta probabilità dalla panchina. In attacco si va verso il tridente Chiesa-Simeone-Muriel, ma non escludiamo qualche scelta a sorpresa, come l'impiego sulla destra di Gerson. A centrocampo torna Benassi: l'ex Torino e Veretout andranno a supporto di Edimilson Fernandes.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Petagna.

A disposizione: Gomis, Poluzzi, Felipe, Regini, Simic, Costa, Dickmann, Murgia, Schiattarella, Floccari, Antenucci, Spina.

Allenatore: Leonardo Semplici

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel.

A disposizione: Terracciano, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Graiciar, Simeone, Gerson, Brancolini, Laurini.

Allenatore: Stefano Pioli