Le probabili formazioni di Spal-Juventus - Dybala titolare, in dubbio Mandzukic

Operazione sorpasso riuscita per la Juventus, cammino da rullo compressore per la squadra di Massimiliano Allegri che nel match di recupero contro l'Atalanta ha messo in fila la dodicesima vittoria consecutiva. Con l'arrivo della primavera come ogni anno la squadra bianconera prova l'allungo scudetto, la distanza dal Napoli secondo è adesso di quattro punti e sono vietati passi falsi quando manca quasi un mese allo scontro diretto con i partenopei. Da parte anche il pensiero Champions League, proprio nella giornata di ieri il sorteggio che ha messo Buffon e compagni ancora di fronte a quel Real Madrid di Zidane dopo la finale persa dello scorso anno a Cardiff. Testa al campionato per allungare ancora di più al primo posto ma quella di Ferrara non sarà una partita facile, lo testimonia il rendimento interno della squadra guidata da Leonardo Semplici. La Spal infatti al Mazza ha conquistato quattordici dei ventiquattro punti totali ed è in serie positiva da tre gare grazie alle vittorie contro Crotone e Bologna e al pareggio contro il Sassuolo. I successi della formazione spallina hanno riacceso la lotta salvezza, adesso gli estensi si ritrovano al terz'ultimo posto soltanto per la classifica avulsa nonostante gli stessi punti di Crotone e Sassuolo. La Spal venderà cara la palle contro la Juventus.

COME ARRIVA LA SPAL - Leonardo Semplici non cambia, solito 3-5-2 per il tecnico toscano che deve sciogliere il dubbio riguardo la corsia mancina con l'ex Atalanta Dramè che parte in vantaggio su Filippo Costa. Sul versante opposto partita speciale per Manuel Lazzari, l'esterno spallino infatti ha attirato come sembra l'attenzione anche del club bianconero. Da scegliere il partner d'attacco di Antenucci, potrebbe partire titolare Sergio Floccari a cui è legato un dolce ricordo riguardo la Juventus, contro i bianconeri infatti siglò il primo gol in massima serie con tanto di doppietta quando vestiva la maglia del Messina. Davanti a Meret retroguardia composta da Cionek, Vicari e Felipe.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Qualche dubbio di formazione per Allegri che non avrà a disposizione lo squalificato Benatia e l'influenzato Khedira mentre rimane il dubbio riguardo l'impiego dal primo minuto di Mandzukic. In caso di forfait del croato è pronto Sturaro con il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-1-2 con Douglas Costa e Dybala alle spalle di Higuain. Momento d'oro per il Pipita che, nonostante il rigore sbagliato con l'Udinese, segna e fa segnare con disarmante regolarità. In difesa l'unico ballottaggio riguarda Chiellini, Barzagli infatti scalpita per una maglia da titolare al fianco di Rugani con De Sciglio e Alex Sandro sugli esterni. Parte dalla panchina invece Marchisio mentre si rivede anche Howedes.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Dramè; Floccari, Antenucci. A disposizione: Gomis, Marchegiani, Salamon, Costa, Vaisanen, Simic, Schiattarella, Everton Luiz, Vitale, Bonazzoli, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Howedes, Lichtsteiner, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Bentancur. Allenatore: Massimiliano Allegri.