Le probabili formazioni di SPAL-Lazio: tocca a Vavro nei biancocelesti

© foto di Caponetti

Poche ore ormai al terzo turno di Serie A, il primo dopo la pausa per le Nazionali che ha sorriso due volte all'Italia di Roberto Mancini. Con un occhio alle coppe, che inizieranno proprio la prossima settimana; di seguito, le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

QUI SPAL: Berisha si è infortunato in Nazionale ma dovrebbe recuperare senza grossi problemi. Il portiere sarà regolarmente tra i pali e davanti a lui Tomovic, Felipe e Vicari, mentre sulle corsie il nuovo acquisto Reca e D'Alessandro. L'altro neoarrivo Sala dovrà aspettare il suo turno, visto anche il buon momento dell'ex Atalanta.

QUI LAZIO: Correa non dovrebbe essere rischiato dopo le fatiche in Nazionale, spazio dunque a Caicedo al fianco di Immobile. A centrocampo solito trio, con Milinkovic-Savic punto di riferimento dopo il gol contro il Lussemburgo, con la maglia della Serbia. In difesa la vera novità: Vavro dovrebbe essere schierato dal primo minuto, in luogo di Luiz Felipe.