Le probabili formazioni di SPAL-Sampdoria - Gabbiadini dal 1', out Lazzari

Fischio d'inizio domani alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Esame di maturità per la Sampdoria: l'avversario di giornata è la SPAL, a caccia di punti salvezza e determinata a non steccare davanti al proprio pubblico. I blucerchiati continuano a cullare il sogno Europa, ma sono reduci da un periodo di appannamento che li ha defilati dal vivo della rincorsa all'EL. La sesta e la settima piazza restano - quantomeno in termini squisitamente aritmetici - ampiamente alla portata, ma la concorrenza è folta e agguerrita: per prenotare un posto nella volata finale l'imperativo è dunque scrollarsi di dosso gli indugi recenti e tornare a mettere in fila una serie consistente di risultati positivi. I biancazzurri hanno un discreto margine - cinque punti - sulla zona retrocessione, ma non possono permettersi cali di tensione, che potrebbero in prospettiva complicare i piani salvezza della squadra di Semplici. L'impegno con il Doria precede un pericoloso dittico con Inter e Roma che, sulla carta, potrebbe provocare un'emorragia di punti: ecco allora che fare bottino pieno in questo turno potrebbe rivelarsi un passaggio decisivo in ottica permanenza in A.

COME ARRIVA LA SPAL - Dopo l'esperimento con il Sassuolo Semplici medita di riproporre la difesa a quattro, complice l'assenza di un elemento chiave per il 3-5-2 come Lazzari. Cionek e Fares potrebbero dunque agire da laterali bassi, a protezione della coppia Bonifazi-Felipe. Valoti e Kurtic adattati sugli esterni, Schiattarella rientra dalla squalifica ed è in rimonta su Murgia. Al suo fianco ci sarà verosimilmente Missiroli. Davanti il punto fermo è Petagna - miglior realizzatore stagionale con undici reti tra campionato e Coppa Italia -, in pole per fargli da spalla c'è Mirko Antenucci.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Squalificato Ekdal, out anche gli acciaccati Barreto, Caprari e Ramirez. Murru non è al meglio e rischia l'esclusione dai convocati, sale dunque la candidatura di Sala per la sinistra. Bereszynski, Andersen e Colley dovrebbero chiudere la linea. Ipotesi Vieira per la regia, al suo fianco Praet e Linetty. Saponara sarà il raccordo, si rinnova il duello tra Gabbiadini e Defrel per il tandem con Quagliarella: rispetto alla scorsa settimana potrebbe partire titolare l'ex Southampton.

Ecco le probabili formazioni:

SPAL (4-4-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Felipe, Fares; Valoti, Schiattarella, Missiroli, Kurtic; Antenucci, Petagna. A disposizione: Gomis, Fulignati, Dickmann, Costa, Regini, Simic, Vicari, Murgia, Valdifiori, Floccari, Paloschi. Allenatore: Leonardo Semplici.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Rafael, Belec, Ferrari, Murru, Tavares, Tonelli, Bahlouli, Jankto, Defrel, Sau. Allenatore: Marco Giampaolo.