Le probabili formazioni di Spal-Torino - Un dubbio per Mazzarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le speranze del Torino di aggrapparsi alla zona Europa League, quelle della Spal di tenere a debita distanza le sabbie mobili di classifica. Sono questi i principali temi dello scontro diretto tra le due squadre, in programma domenica nel lunch match della terza giornata del girone di ritorno. Al Paolo Mazza il fischio d'inizio sarà compito del signor Mariani.

COME ARRIVA LA SPAL - Sorridono gli uomini di semplici per i 21 punti in classifica, ben 7 sulla terzultima, anche grazie alla vittoria conquistata in rimonta in casa del Parma nell'ultimo turno. Non dovrebbero esserci particolari novità rispetto alla squadra scesa in campo al Tardini una settimana fa, al netto dell'indisponibilità di Petagna per squalifica e Vicari e Fulignati per infortunio. A centrocampo Schiattarella potrebbe prendere il posto di Valdifiori nel terzetto con Missioli e Kurtic, mentre in attacco sarà Paloschi a far compagnia ad Antenucci.

COME ARRIVA IL TORINO - I granata di Walter Mazzarri, reduci dalla prova positiva contro l'Inter davanti al proprio pubblico, ritrovano Meité, che torna a disposizione dopo aver scontato i due turni di squalifica. Stringe i denti Djidji, convocato nonostante non sia al meglio, mentre in avanti il ballottaggio tra Zaza e Iago Falque, per una maglia al fianco di Belotti, vede in vantaggio lo spagnolo.

Le probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. All.: Semplici.

TORINO 3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri; Meité, Rincon, Baselli; Ansaldi; Belotti, Iago Falque. All.: Mazzarri.