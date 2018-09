Le probabili formazioni di Spezia-Carpi - Castori a caccia del bis

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

La Serie B continua dopo il turno infrasettimanale. Il Carpi, dopo l'esonero di Chiozzi e il ritorno di Castori, ha già conquistato una vittoria, il successo esterno contro il Perugia. Adesso un'altra trasferta, contro lo Spezia di Marino, reduce dalla sconfitta di misura contro l'Hellas Verona. I liguri cercano la continuità e la seconda vittoria casalinga, gli emiliani, invece, contano di risalire la classifica conquistando altri tre punti pesanti. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Sarà 4-3-3 per i liguri con Manfredini tra i pali, De Col e Augello terzini, Terzi e Giani centrali, Bartolomei, Ricci e Crimi in mezzo, Okereke, Galabinov e Bidaoui in attacco.

COME ARRIVA IL CARPI - 4-4-1-1 per gli emiliani con Colombi in porta, Pachonik e Buongiorno terzini, Suagher e Poli in mezzo. Jelenic e Pasciuti esterni, Sabbione e Di Noia in mezzo. Concas alle spalle di Mokulu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Crimi; Okereke, Galabinov, Bidaoui. A disposizione: Desjardins, Barone, Crivello, Vignali, Bachini, Mora, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Acampora, Gyasi, Gudjohnsen. Allenatore: Marino.

CARPI (4-4-1-1): Colombi; Pachonik, Suagher, Poli, Buongiorno; Jelenic, Sabbione, Di Noia, Pasciuti; Concas, Mokulu. A disposizione: Pasotti, Frascatore, Ligi, Piscitella, Piu, Saric, Mbaye, Machach, Wilmots, Romairone, Vano, Arrighini. Allenatore: Castori

ARBITRO: Serra della sezione di Torino.