Le probabili formazioni di Spezia-Cittadella - Due dubbi per Marino

Torna in campo la Serie B dopo l'anticipo del quarto turno, Benevento-Salernitana, mandato in archivio ieri sera. Tra i diversi match in programma nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio, c'è anche Spezia-Cittadella. Due squadre dall'inizio di stagione non proprio simile, dato che i padroni di casa in tre impegni hanno raccolto altrettanti punti (vittoria sul Brescia e sconfitte contro Venezia e Cremonese), mentre gli ospiti guidano la classifica a punteggio pieno, convinti di poter compiere l'ennesimo assalto alla Serie A al termine della stagione in corso. Appuntamento alle ore 15 allo stadio Picco.

COME ARRIVA LO SPEZIA - "In settimana abbiamo lavorato mettendo sul campo la voglia di riscattare una sconfitta assolutamente evitabile, sappiamo di aver regalato qualcosa agli avversari sia a Venezia che a Cremona e vogliamo riprenderci quanto lasciato per strada", ha detto mister Marino nella conferenza stampa della vigilia per tenere alta la concentrazione dei suoi. Due i ballottaggi per i padroni di casa, con Crivello e Crimi in vantaggio rispettivamente su Augello e Mora. Non figurano tra i convocati Acampora, Capdradossi e Lamanna.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Panchina numero 300 in campionati professionistici per mister Roberto Venturato, che finora ha messo in fila 87 gare in Serie B e 212 in Lega Pro, con un bilancio di 127 vittorie, 88 pareggi e 84 sconfitte. Per quanto riguarda l'undici titolare non sembrano esserci dubbi nel 4-3-3 della capolista, costretta comunque a fare a meno di Cancellotti, Bussaglia, Scaglia, Camigliano e Bizzotto.

Le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Crivello; Bartolomei, Ricci, Crimi; Okereke, Galabinov, Pierini. A disposizione: Desjardins, Barone, Augello, Vignali, Bachini, Mora, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Gyasi, Gudjohnsen, Bidaoui. All.: Marino.

Cittadella (4-3-3) Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Proia; Schenetti, Finotto, Scappini. A disposizione: Maniero, Dalla Bernardina, Rizzo, Frare, Branca, Maniero, Pasa, Siega, Malcore, Panico, Strizzolo. All.: Venturato.