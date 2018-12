Le probabili formazioni di Spezia-Cosenza - Emergenza offensiva per Marino

Pasquale Marino

Il quindicesimo turno di Serie B prevede in cartellone l'interessante match del “Picco” tra lo Spezia e il Cosenza, separate in classifica di sole tre lunghezze. I liguri, dodicesimi con 17 punti, sono reduci dalla sconfitta di Ascoli per 3-1 e non vincono dallo scorso 18 novembre contro il Benevento. Il Cosenza, che segue con 14 punti in classifica, grazie a due successi consecutivi contro Crotone e Padova, è riuscito a portarsi fuori dalla zona retrocessione e vuole allungare la striscia positiva. Dirigerà il signor Ivano Pezzuto di Lecce.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Diverse assenze per mister Marino, che deve fare a meno dello squalificato Bidaoui oltre che degli infortunati Crimi, Erlic, Mastinu e Galabinov. Emergenza attacco, dunque, per gli aquilotti che confermeranno il consolidato 4-3-3 con poche novità rispetto alla gara con l'Ascoli. De Col dovrebbe riprendersi la corsia di destra dal primo minuto, mentre Terzi dovrebbe affiancare Capradossi al centro della difesa. A centrocampo confermato il trio Mora, Ricci e Bartolomei, mentre in attacco scelte obbligate, col tridente formato da Gyasi, Okereke e Pierini.

COME ARRIVA IL COSENZA – Squadra che vince non si cambia per Piero Braglia, che deve fare a meno di Cerofolini e Schetino oltre che di Capela e Trovato. Si continua nel segno del 4-2-3-1, con la conferma di tutti gli undici vittoriosi sul Padova: in difesa Corsi e Legittimo sugli esterni, con Dermaku e Idda al centro; la mediana spetterà a Mungo e Bruccini, mentre sulla trequarti ci saranno Baez, Garritano e Tutino alle spalle dell'unica punta Baclet.

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Capradossi, Terzi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Gyasi, Okereke, Pierini. A disp.: Manfredini, Barone, Crivello, Giani, Vignali, Bachini, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Figoli, Acampora, Gudjohnsen. All.: Pasquale Marino.

COSENZA (4-2-3-1): Perina; Corsi, Idda, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Mungo; Tutino, Garritano, Baez; Baclet. A disp.: Saracco, D'Orazio, Tiritiello, Anastasio, Pascali, Palmiero, Varone, Bearzotti, Verna, Perez, Di Piazza, Maniero. All.: Piero Braglia.