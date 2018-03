Le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Viktoria Plzen - Dost dall'inizio

Fischio d'inizio oggi alle ore 19.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Passata la due giorni di Champions, tocca all’Europa League. A sfidarsi, tra le altre, ci sono Sporting Lisbona e Viktoria Plzen, che hanno ancora tutto da giocarsi in questi secondi novanta minuti degli ottavi di finale. Da un lato ci sono i portoghesi, che potranno vantare il risultato positivo dell’andata conquistato all’Estádio José Alvalade, dove i biancoverdi si sono imposti per 2-0. Non una garanzia di passaggio del turno, considerando che tra le mura amiche il Viktoria potrà vantare l’appoggio del proprio pubblico. I cechi proveranno a ribaltare il risultato venuto fuori in Portogallo, anche se servirà una prestazione importante per mettere sotto gli avversari.

COME ARRIVA LO SPORTING - I portoghesi lottano ancora due fronti: in campionato è ancora tutto aperto, con il primo posto che dista soltanto cinque punti. Avanti ci sono le solite Benfica e Porto, e cosi sembra che fino alla fine sarà tutto da sudare per conquistare il trofeo nazionale. Ed allora ecco che anche l’Europa League assume un valore importante: al Josè Alvalade i ragazzi di Jorge Jesus hanno fatto il proprio dovere, vincendo senza subire gol e portando l’asticella dei quarti verso la propria parte. Spazio al solito 4-2-3-1 con Bas Dost che dovrebbe essere confermato come unica punta, nonostante qualche acciacco fisico.

COME ARRIVA IL VIKTORIA - Per la squadra ceca, l’impresa sembra essere assai più ardua. Il momenti non è dei migliori: una vittoria nelle ultime sette partite, ed un trend negativo tutto da raddrizzare. Il punto è che lì, a Lisbona, la squadra di Pavel Vrba ha portato a casa una sonora sconfitta, senza riuscire a mettere dentro nemmeno un gol. Cosi diventa importante quello che sarà l’apporto dei propri tifosi per provare a ribaltare il risultato. Spazio, dunque, ad un 4-2-3-1 che vedrà Krmencik punta centrale. Horava ed Hrosovsky saranno i due schermi davanti alla difesa.

Le probabili formazioni

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky; Horava, Hrosovsky; Kopic, Kolar, Zeman; Krmencik. A disposizione: Kozacik, Kovarik, Hajek, Chory, Cermak, Petrzela, Bakos. Allenatore: Vrba

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Patricio; Piccini, Coates, Pinto, Coentrao; Carvalho, Battaglia; Martins, Fernandes, Acuna; Dost. A disposizione: Salin, Misic, Ribeiro, Palhinha, Bruno Cesar, Acuna, Petrovic. Allenatore: Jorge Jesus