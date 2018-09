Le probabili formazioni di Stella Rossa-Napoli - Milik favorito dal 1'

Fischio d'inizio alle ore 21. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

Si comincia, la fase a gironi di Champions League prende il via. Per il Napoli di Ancelotti il primo impegno è contro la squadra sulla carta più abbordabile del raggruppamento: la Stella Rossa. Anche se giocare nel Marakana, il caldissimo stadio di Belgrado, non è mai un'esperienza troppo piacevole per la squadra ospite. Ma la squadra guidata da Ancelotti ha le carte per impostare una partita di controllo contro gli avversari serbi, che qualitativamente non hanno le armi per competere. Ma sarà necessaria sempre la massima concentrazione ed attenzione per gli azzurri.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - Milojevic ha molti uomini in più a sua disposizione rispetto ai playoff, con qualcuno - vedi Radonjic - che però se ne è anche andato. Ma sarà ancora 4-2-3-1: a difendere i pali Borjan, davanti a lui la collaudata linea a quattro con Savic e Degenek centrali e Rodic con Stojkovic terzini. In mediana la vecchia conoscenza Krsticic è affiancata da Jovicic. Davanti potrebbero essere subito lanciati i volti nuovi Boakye e Marin. Completano il reparto offensivo Ben Nabouhane e Cafu.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Ancelotti non sembra intenzionato a fare troppo turnover. In porta stavolta - dopo il riposo in campionato - dovrebbe toccare ad Ospina. Davanti a lui, nel 4-3-3 azzurro, i soliti Hysaj e Mario Rui sulle fasce e Koulibaly che ritrova invece Albiol al centro della difesa. In mediana a forte rischio panchina iniziale Hamsik: scalda i motori Diawara. Sulle mezzali invece vanno verso la conferma Allan e Zielinski. Così come Insigne e Callejon sulle fasce, ai lati di Milik, stavolta, e non Mertens.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Cafu, Ben Nabouhane, Marin; Boakye. A disposizione: Popovic, Babic, Gobeljic, Causic, Ebecilio, Srnic, Stojiljkovic. Allenatore: Vladan Milojevic.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Hamsik, Ruiz, Verdi, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti.