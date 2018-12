Le probabili formazioni di Stella Rossa-PSG - Boakye dal 1', Neymar ci sarà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il primo step da raggiungere è lì, proprio ad un passo. Campionato già in ghiaccio, il grande obiettivo è la Champions League per il Paris Saint-Germain. Nell’ultima giornata della fase a gironi per i transalpini è la partita della qualificazione su un campo complicato, il Marakana di Belgrado. Vincere per il primo posto in attesa di notizie da Anfield, in caso di successo i parigini potrebbero classificarsi soltanto in virtù della vittoria del Napoli sul Liverpool. Se i Reds non vincono invece, anche con una sconfitta la squadra di Tuchel proseguirebbe il suo cammino nella competizione. L’avversario non è irresistibile sulla carta ma la Stella Rossa davanti ai propri tifosi ha stupito. Quattro punti in due partite a Belgrado, prima il pari con il Napoli e poi il successo inaspettato contro il Liverpool. Un’eventuale quanto improbabile vittoria contro il PSG potrebbe consentire ai serbi di prendere parte all’Europa League posizionandosi in terza piazza con contemporanea sconfitta degli uomini di Klopp. La Stella Rossa vuole anche cancellare le voci dell’andata al Parco dei Principi. Confronto che terminò 6-1 per il PSG con tanto di voci di possibile combine. Intanto adesso è tempo di scendere in campo quando c’è ancora tutto in gioco.

COME ARRIVA LA STELLA ROSSA - Qualche dubbio di formazione per Vladan Milojevic soprattutto nel reparto d'attacco, in dubbio infatti il centravanti Milan Pavkov. Il gigante serbo della Stella Rossa è stato il grande protagonista della sfida contro il Liverpool con tanto di doppietta, in caso di assenza è pronta la soluzione Richmond Boakye. L'ex attaccante del Sassuolo sarà il termina offensivo del 4-3-2-1 serbo con alle sue spalle un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Fiorentina Marko Marin con Ben. Nel ruolo di play basso ci sarà Jovicic affiancato Jovanovic e Srnic, assente invece per squalifica l'ex Sampdoria Nenad Kristcic. A protezione della porta difesa da Borjan ci sarà la retroguardia a quattro con la coppia centrale formata da Rodic e Babic mentre sugli esterni larghi Stojkovic e Degenek.

COME ARRIVA IL PSG - La bella notizia per Tuchel è il recupero di Neymar, l'asso brasiliano era uscito dal malconcio dalla sfida contro il Bordeaux e su ammissione dello stesso tecnico dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Con il dieci in campo, i parigini dovrebbero scendere in campo con il 3-4-3. In porta ci sarà l'estremo difensore di Champions, Gianluigi Buffon protetto dalla linea a tre formata dall'esperto Thiago Silva, dal connazionale Marquinhos e dal giovane Kimpembe. In mezzo al campo titolare l'italiano Marco Verratti, farà coppia con Draxler mentre Di Maria si muoverà lungo la corsia destra con Meunier inizialmente dalla panchina e Bernat lungo il versante mancino. Il tridente è quello delle meraviglie con il recupero di Neymar, il brasiliano si muoverà a sinistra con Mbappé sulla corsia opposta ed al centro il Matador Cavani.

LE PROBABILI FORMAZIONI

STELLA ROSSA (4-3-2-1) Borjan; Stojković, Rodić, Babić, Degenek; Jovancić, Jovičić, Srnić, Marin, Ben; Boakye. Allenatore: Vladan Milojevic.

PSG (3-4-3): Buffon; Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe; Di Maria, Draxler, Verratti, Bernat; Mbappé Cavani, Neymar. Allenatore: Thomas Tuchel.