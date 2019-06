Le probabili formazioni di Svizzera-Inghilterra - Sfida tra deluse

© foto di Imago/Image Sport

L'attenzione è tutta per la finalissima tra Portogallo e Olanda, ma la Nations League, la neonata competizione per nazionali organizzata dalla Uefa, vive, in precedenza, la finalina per il terzo e quarto posto tra le due deluse delle semifinali: Svizzera ed Inghilterra. La formazione di Petkovic ha ceduto solo nel finale contro il Portogallo: solo uno straordinario Ronaldo (tripletta) ha abbattuto la resistenza elvetica. Sorprendente, per certi versi, il k.o. dell'Inghilterra ai supplementari contro gli orange. Si gioca anche per il montepremi: 8 milioni di euro alla terza classificata e 7 alla quarta. 25 precedenti tra le due nazionali: 3 vittorie per la Svizzera, 5 pareggi e ben 17 vittorie per l'Inghilterra. Se il risultato è in parità alla fine dei tempi regolamentari, si procede ai supplementari, durante i quali è consentita una quarta sostituzione. In caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore. Durante la gara verrà utilizzata la goal-line technology e il Var. Si gioca a Guimaraes, calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è il rumeno Hategan.

COME ARRIVA LA SVIZZERA - Due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Non sono esclusi cambi nella squadra di Petkovic anche in vista delle qualificazioni ad Euro 2020. Sarà 4-4-1-1 con Shaqiri alle spalle di Seferovic.

COME ARRIVA L'INGHILTERRA - La gara contro l'Olanda persa ai supplementari ha interrotto un ciclo di vittorie consecutive (4 nelle ultime 5 uscite). Anche in questo caso non sono esclusi cambi: sarà 4-2-3-1 con Lingard, Alli e Sterling alle spalle di Kane.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SVIZZERA (4-4-1-1): Sommer; Mbabu, Schar, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Xhaka, Freuler, St. Zuber; Shaqiri; Seferovic. C.T. Petkovic.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Rose; Barkley, Dier; Lingard, Alli, Sterling; Kane. C.T. Southgate.

ARBITRO: Hategan (Romania)