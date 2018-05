Le probabili formazioni di Ternana-Palermo - Sfida da dentro o fuori

Diretta testuale su tmw a partire dalle 15 di oggi!

Il pari non interessa a nessuno, serve solo la vittoria. Ternana e Palermo oggi pomeriggio non possono più sbagliare. Umbri per la salvezza, rosanero per la promozione diretta, obiettivi diversi, entrambi però difficili da raggiungere. Gli umbri hanno infatti un disperato bisogno di ottenere tre vittorie nelle restanti tre gare che chiuderanno la regular season, per poi sperare che i club che li precedono in campionato compiano qualche passo falso e si riapra la corsa ai play out o alla salvezza immediata. Palermo che deve fare ugualmente, vincere e sperare che Parma e Frosinone non facciano altrettanto.

COME ARRIVA LA TERNANA

I rossoverdi sono ripiombati nei guai, dopo i ko con Pescara in casa (0-3) e a Parma (0-2). La grande rincorsa che aveva riaperto i sogni salvezza sembra essere sfumata, e con il Palermo De Canio si giocherà il tutto per tutto. La Ternana è ultima con 37 punti, alla pari della Pro Vercelli. De Canio punta al tridente con Carretta, Tremolada e Statella.

COME ARRIVA IL PALERMO

I rosanero non sono ancora usciti dalla crisi, nonostante il cambio di allenatore. La prima con Roberto Stellone ha portato al deludente pari interno con il Bari, 1-1 con i pugliesi in 9. Il Palermo è quarto con 64 punti, a -2 dal Parma secondo ma con scontri diretti avversi e una situazione complicata. Stellone ha già annunciato la formazione, in avanti La Gumina e Moreo.

Le probabili formazioni

TERNANA (4-3-3): Sala; Vitiello, Valjent, Signorini, Favalli; Defendi, Paolucci, Signori; Carretta, Tremolada, Statella. Allenatore: De Canio

PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Murawski, Chochev, Coronado; La Gumina, Moreo. Allenatore: Stellone