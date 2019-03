Le probabili formazioni di Torino-Chievo - Meggiorini più di Djordjevic

Fischio d'inizio domani alle 12:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

"Se siamo cresciuti come spero, dobbiamo dimostrarlo nelle prossime settimane. Sono queste le gare che spostano gli equilibri", aveva detto Walter Mazzarri a margine del successo nello scontro diretto contro l'Atalanta. Ecco allora che l'esame Chievo - il primo dei tre designati dal tecnico granata - può essere uno snodo cruciale nella lotta all'Europa del Torino. Le premesse per rifilare una spallata decisa alla concorrenza per l'EL ci sono tutte: il Toro si affaccia ad una fase determinante del suo campionato in uno stato di forma invidiabile e con un carico di fiducia e autostima ai massimi storici. Clima decisamente meno disteso in casa gialloblu: il progetto salvezza pare ormai naufragato, al netto del divario apparentemente incolmabile dal quartultimo posto. Dall'ultimo successo in chiusura di 2018 i veneti hanno incassato quattro sconfitte e appena due pari. La tradizione casalinga in A contro i clivensi sorride al Torino: sono sei le vittorie sul totale dei dieci precedenti tra le mura amiche. L'unico blitz veronese all'Olimpico risale al febbraio del 2016: allora fu un penalty di Birsa a garantire i tre punti al Chievo.

COME ARRIVA IL TORINO - Truppa al completo a disposizione di Mazzarri, ad eccezione del solo Millico. Rientra Djidji che dovrebbe però andare in panchina, in favore di Emiliano Moretti, favorito per completare il quadro in difesa insieme ai soliti Izzo e N'Koulou. Turno di squalifica scontato per Rincon che torna in regia: il sacrificato potrebbe essere Lukic, con Baselli e Meité ai lati del venezuelano. De Silvestri e Ola Aina sulle corsie, davanti sarà ancora Iago Falque il partner di Belotti: altra panchina, dunque, per Simone Zaza.

COME ARRIVA IL CHIEVO - I rientri di Depaoli e Giaccherini (subito titolari) fanno da contraltare allo stop di Hetemaj, non arruolabile per squalifica. Restano fuori Seculin, Frey, Tomovic e Sergio Pellissier. Bani con Barba al centro della difesa, Jaroszynski sull'out mancino. Rigoni vertice basso, rifornito da Léris e Dioussé. Per il tandem non rischia Stepinski, l'altra maglia se la contendono Meggiorini e Djordjevic, con l'ex granata in lieve vantaggio.

Ecco le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque; Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Ansaldi, Bremer, Djidji, Ferigra, Lukic, Berenguer, Damascan, Parigini, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Léris, Rigoni, Dioussé; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. A disposizione: Semper, Andreolli, Cesar, Rossettini, Schelotto, Tanasijevic, Burruchaga, Kiyine, Piazon, Vignato, Djordjevic, Pucciarelli. Allenatore: Domenico Di Carlo.